El error garrafal durante el sexo que debes dejar de cometer

Hay algunas cosas que se hacen en el sexo que pueden ser perjudiciales tanto para ti como para tu pareja, sobre todo, lo que puede suponer mayor riesgo de contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) o Infección de Transmisión Sexual (ITS), que se transmiten de una persona a otra por el contacto sexual vaginal, oral o anal. En esta lista de errores que muchos cometen durante las relaciones sexuales se encuentra uno en particular que entra en la lista de los más comunes, pero también de los que puede ser más garrafales, ya que puede aumentar la probabilidad de adquirir una ITS. Este error al que hacemos referencia tiene que ver con el condón o preservativo y lo detallamos a continuación.