Sexo: Nunca hagas esto para tratar la sequedad vaginal

¿Sientes dolor o picazón dentro de la vagina durante el sexo? Puede que sea sequedad vaginal, un problema que sufren muchísimas mujeres y que puede hacer que las relaciones sexuales sean molestas o desagradables. Y es que, en la sequedad vaginal los tejidos de la vagina se vuelven mucho más delgados y se irritan con mayor facilidad debido a diferentes causas. Afortunadamente, hay varias soluciones para esto. Algunas personas incluso buscan remedios naturales para tratar la sequedad vaginal. Pero, lo cierto, es que hay algunas cosas que los médicos advierten que no se deben hacer para tratar la sequedad de la vagina. He aquí, los errores en los que no debes caer.