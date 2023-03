Picor, lavarse la vagina y más sobre infecciones vaginales

"Las infecciones vaginales son mucho mas frecuentes de lo que pensamos, pero en general se conoce poco del tema", ha dicho la experta. "No es que se hable mucho tampoco, y este es el primer error, porque conocerlas es el primer paso para cuidarnos, evitar que aparezcan, saber cuándo debemos ir al medico y no caer en el miedo".

¿Qué tipo de infecciones vaginales podemos tener?

Las infecciones vaginales se pueden dividir en dos tipos: bacterianas y micóticas.

Serrano explica que las infecciones vaginales bacterianas pueden estar causadas por diferentes tipos de bacterias, como la gardnerella, escherichia coli, enterococo, klebisella.

Muchos de estos microorganismos provienen del tracto digestivo, de manera que pueden colonizar la vagina sin causar, a veces, síntomas o molestias.

Mientras, las infecciones vaginales micóticas son aquellas producidas por hongos, por ejemplo, la vulvovaginitis candidiásica, causadas por un tipo de levadura llamada cándida,

Para tener una idea, hasta el 75% de las mujeres vamos a sufrir una candidiasis vaginal en algún momento de nuestra vida y el 50% de ellas van a tener un segundo episodio. Así que son increíblemente frecuentes.

Entender la microbiota vaginal

En ese punto, probablemente se pregunte, "si podemos tener cándida y otras infecciones en la vagina sin que den síntomas, qué es lo que ocurre". Serrano lo explica:

El problema es que nuestra microbiota vaginal puede desequilibrarse (...) la microbiota esta formada por colonias de bactolacilos, es decir, por bacterias buenas que nos van a proteger de las infecciones vaginales.

Si esta microbiota, que en definitiva es como nuestra policía vaginal, no funciona correctamente, los otros patógenos, bien sean bacterias u hongos, pueden proliferar, es decir, pueden crecer y causar los síntomas de las infecciones vulvovaginales.

Este desequilibrio en la microbiota recibe el nombre de disbiosis y puede ocurrir por diferentes factores.

Dichos factores son comunes. Entre ellos, la ginecóloga nombra la toma de antibióticos, el estrés, un sistema inmunitario débil o la humedad mantenida en la vulva.

Son causas muy habituales, que pueden sucedernos a cualquiera de nosotros, en cualquier momento.

¿Lavarse la vagina?

Serrano también habló sobre lavarse o no la vagina, otro tema tabú. Y es que, muchos creen que no lavarse la vagina se relaciona con más riesgo de infecciones vaginales.

No lavarte la vagina no te va a causar una disbiosis, más bien al revés, las infecciones vaginales ocurren cuando hay un exceso de higiene.

Ahora bien, tenga en cuenta que la vagina no es lo mismo que la vulva. La vulva es la parte externa de los órganos genitales femeninos.

Otro mito del que habló la ginecóloga es sobre la candidiasis. "La candidiasis no se considera una infección de transmisión sexual, por lo que no es necesario haber mantenido relaciones para poder adquirirla. Aun así debes tener cuidado, porque si tienes relaciones y tienes candidiasis puedes contagiar a tu pareja".

Y finalizó:

Basta de sentir vergüenza por algo que es normal. Eso sí, recuerda que si sospechas que puedes estar teniendo una infección vaginal, debes acudir a tu médico.

