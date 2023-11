Atentos: ¿Cómo saber si soy adicto al sexo y qué hacer?

A lo que Bal comentó: “Yo no dije que estaba bien”. Luego, Záffora insistió con su pregunta: “Pero tu psicólogo, por lo que le contaste, te dijo: ‘sos adicto al sexo’”.

Ante esto, el actor contó: “Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen. No por ellas necesariamente”.

En eso, Flor de la V dijo: “Pará, porque es fuertísimo lo que estás diciendo”. Entonces, Fede Bal aclaró que no se trata sólo de vínculos sexuales, sino de estímulos cotidianos.

“Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes. A diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días. Mi necesidad no es la de hacer el amor todos los días, a la mañana, a la noche y a la tarde. Es una cosa de estímulos, necesito que me llegue una fotito de mi novia. Algo. Tal vez esta semana no hacemos el amor, pero necesito saber que te gusto”, explicó.

¿Cómo saber si soy adicto al sexo?

Ahora bien, la adicción al sexo es un tema muy importante de tratar, sobre todo, los síntomas. Algunos indicios de que podrías tener conducta sexual compulsiva son los siguientes, según la Clínica Mayo:

Tienes fantasías, conductas sexuales e impulsos intensos y recurrentes que te consumen mucho tiempo y sientes que no puedes controlar.

y sientes que Te sientes atraído a mantener ciertas conductas sexuales, después sientes una liberación de tensión, pero también sientes culpa o remordimiento.

Has intentado reducir o controlar tus fantasías , impulsos y conductas sexuales sin éxito.

, impulsos y conductas sexuales Usas la conducta sexual compulsiva para escapar de otros problemas , como la soledad, la depresión, la ansiedad o el estrés.

, como la soledad, la depresión, la ansiedad o el estrés. Continúas teniendo conductas sexuales que tienen consecuencias graves , como la posibilidad de contraer o contagiar una infección de transmisión sexual, la pérdida de relaciones importantes, problemas en el trabajo, complicaciones económicas o problemas legales.

, como la posibilidad de contraer o contagiar una infección de transmisión sexual, la pérdida de relaciones importantes, problemas en el trabajo, complicaciones económicas o problemas legales. Tienes problemas para establecer y mantener relaciones saludables y estables.

Si presentas estos síntomas o sospechas que tienes adicción al sexo, procura consultar al médico.

¿Cómo se trata la adicción sexual?

Respecto al tratamiento, desde la Clínica Cleveland indican que la adicción al sexo se trata con una combinación de medicamentos, psicoterapia y terapia grupal de autoayuda.

En el caso de los medicamentos, "Ningún medicamento está aprobado específicamente para tratar la adicción sexual. Sin embargo, se pueden probar medicamentos que actúan sobre las hormonas y sustancias químicas de “impulso y comportamiento” del cerebro y que se recetan para afecciones médicas similares", explican.

En ese sentido, es posible que las personas sean tratadas con antidepresivos, antiandrógenos, medicamentos para la ansiedad y más.

La otra parte del tratamiento es la psicoterapia. "Durante la psicoterapia, hablarás con un profesional de salud mental que te ayudará a identificar y controlar los factores que podrían estar desencadenando tus conductas de hipersexualidad", detalla la Clínica Cleveland.

Es posible que la persona reciba terapia cognitivo conductual, terapia de aceptación y compromiso, o entrevista motivacional. Muchas veces la terapia no es sólo para la persona que manifiesta adicción al sexo, sino también para su pareja o incluso familia.

Finalmente, están los grupos de apoyo de autoayuda. "Estos siguen el modelo del programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Algunos de estos grupos incluyen: Sexo Anónimo, Sexólicos Anónimos, Adictos Sexuales Anónimos, Adictos al Amor y al Sexo Anónimos y Compulsivos Sexuales Anónimos", precisan los expertos.

