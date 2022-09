Si notas estos síntomas, podrías tener adicción al sexo

Sobre esto, la Clínica Mayo dice que la conducta sexual compulsiva:

Es una preocupación excesiva por fantasías, impulsos o conductas sexuales que es difícil de controlar, provoca angustia o afecta, de manera negativa, la salud, el trabajo, las relaciones u otros aspectos de la vida.

Este tipo de conducta puede comprender una variedad de experiencias sexuales normalmente agradables, como la masturbación, pero "cuando estas conductas sexuales se transforman en un elemento esencial de la vida, son difíciles de controlar y son disruptivas o perjudiciales para ti o para los demás, pueden considerarse conductas sexuales compulsivas".

Adicción al sexo: Síntomas

Ahora bien, algunos indicios de que podrías tener conducta sexual compulsiva comprenden los siguientes, según la Clínica Mayo:

Tienes fantasías, conductas sexuales e impulsos intensos y recurrentes que te consumen mucho tiempo y sientes que no puedes controlar.

y sientes que Te sientes atraído a mantener ciertas conductas sexuales, después sientes una liberación de tensión, pero también sientes culpa o remordimiento.

Has intentado reducir o controlar tus fantasías , impulsos y conductas sexuales sin éxito.

, impulsos y conductas sexuales Usas la conducta sexual compulsiva para escapar de otros problemas , como la soledad, la depresión, la ansiedad o el estrés.

, como la soledad, la depresión, la ansiedad o el estrés. Continúas teniendo conductas sexuales que tienen consecuencias graves , como la posibilidad de contraer o contagiar una infección de transmisión sexual, la pérdida de relaciones importantes, problemas en el trabajo, complicaciones económicas o problemas legales.

, como la posibilidad de contraer o contagiar una infección de transmisión sexual, la pérdida de relaciones importantes, problemas en el trabajo, complicaciones económicas o problemas legales. Tienes problemas para establecer y mantener relaciones saludables y estables.

Números, adicción al sexo y cerebro

Un dato no menor es que, según The Conversation, la OMS hace referencia a que esta problemática no se explicaría por un juicio moral, es decir, que el simple hecho de que a una persona algo no le parezca apropiado o moralmente bueno no explicaría que exista una patología clínica y susceptible de diagnóstico.

Y aunque todavía es necesaria más investigación, ya se tienen algunos números. Esto dice The Conversation basado en datos del libro "Conducta Sexual Compulsiva: una mirada integral, Guía para profesionales".

La conducta sexual compulsiva afecta alrededor de un 10,3 % de varones y al 7 % de mujeres de la población general.

Alrededor de un 87 % de los pacientes tiene dificultades con el control del uso de pornografía y entre un 15-20 % conductas sexuales como sexo de pago o infidelidades.

En ese sentido, un estudio publicado en 2014 señaló que la actividad cerebral en los "adictos al sexo" cuando miraban pornografía es similar a la de los adictos a las drogas cuando les mostraban su droga preferida, reseña la BBC en un reportaje.

En ese momento, la autora principal de la investigación, Valerie Voon, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, le dijo a la BBC: "Éste es el primer estudio que se centra en personas que sufren estos desórdenes y que se observa su actividad cerebral, pero no creo que ahora entendamos lo suficiente como para decir que se trata, claramente, de una adicción".

¿Cuándo consultar al médico?

Los expertos de Clínica Mayo recomiendan buscar ayuda si sientes que perdiste el control de tu conducta sexual, especialmente si tu conducta provoca problemas para ti u otras personas.

La conducta sexual compulsiva suele empeorar con el tiempo, por lo que debes buscar ayuda apenas reconozcas que puede haber un problema.

