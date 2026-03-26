La Copa Argentina es una de las competiciones más deseadas por los clubes de la Primera División del fútbol argentino, ya que en muchas ocasiones aparece como una salvación al brindar la posibilidad de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores.
¿CUÁNTO GANA EL CAMPEÓN?
¿Premio o castigo? El premio de la Copa Argentina 2026 desató las quejas en redes
Nuevamente los premios de la Copa Argentina están bajo la lupa: ¿cuánto dinero se llevará el campeón?
Por ejemplo, en 2025 el campeón fue Independiente Rivadavia de Mendoza, que tendrá la oportunidad de disputar la competencia más importante a nivel de clubes del continente.
En este 2026, la nueva edición de la Copa Argentina recién está comenzando y, en las últimas horas, se generó polémica en redes sociales por los premios que esta competición le otorgará al campeón.
Los premios de la Copa Argentina
Se pueden utilizar muchos ejemplos para determinar la importancia de la Copa Argentina.
En algunos casos, la competencia es deseada por sumar una estrella y, en otros, porque otorga la clasificación a la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Por ejemplo, en 2016, River no había logrado clasificar a la competencia más importante de América y, luego de vencer a Rosario Central, más allá de obtener un título, pudo acceder a la Copa.
El año pasado, el Millonario quedó eliminado en semifinales y este año disputará la Copa Sudamericana. El campeón de la última edición fue Independiente Rivadavia de Mendoza, que festejó más el título en sí que el hecho de jugar la Libertadores, aunque esto último también resulte importante.
En las últimas horas, la AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina y se generó polémica en redes sociales.
- Por participación (clubes de Primera División): $12.100.000,00
- Por participación (clubes del Ascenso): $9.400.000,00
- 32avos. de final: $18.200.000,00
- 16avos. de final: $39.900.000,00
- Octavos de final: $53.300.000,00
- Cuartos de final: $66.600.000,00
- Semifinal: $106.500.000,00
- Final: $200.000.000,00
Es decir, en total, el campeón se llevará $496.600.000, lo que, trasladado a dólares, representa aproximadamente U$S 360.000 al día de hoy.
Inevitable comparación con la Copa Brasil
Si tomamos como ejemplo la Copa de Brasil, en la última edición Corinthians, el campeón, se llevó R$77,175 millones (unos USD 13,6 millones), mientras que el subcampeón, Vasco da Gama, cobró R$33,075 millones (cerca de USD 5,8 millones).
No es menor establecer esta comparación, teniendo en cuenta que en los últimos siete años los campeones de la Copa Libertadores siempre fueron equipos brasileños, y a los conjuntos argentinos cada vez les cuesta más quedarse con dicha competición.
Esto no quiere decir que la diferencia se explique únicamente por los premios, pero en el último tiempo quedó claro que un mayor poderío económico muchas veces termina traduciéndose en un mejor resultado deportivo.
Copa Argentina 2026
Hasta el momento, los 32° de final de la Copa Argentina 2026 tuvo los siguientes resultados:
Domingo 18 de enero
- Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes BA
- Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda
Lunes 19 de enero
- Estudiantes LP 4-0 Ituzaingó
Miércoles 21 de enero
- Argentinos Juniors (5)1-1(6) Midland
Miércoles 4 de febrero
- Talleres de Córdoba 2-0 Argentino de Merlo
- Platense 1-0 Argentino (Monte Maíz)
Jueves 5 de febrero
- Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú
- Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley
Miércoles 11 de febrero
- Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano
- Central Córdoba (S.E.) (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy
Martes 17 de febrero
- Aldosivi 3-0 San Miguel
- Tigre 2-0 Claypole
- River 1-0 Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
- Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
- San Martín de San Juan 2-0 Deportivo Madryn
- Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
- San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
- Banfield 3-0 Real Pilar
- Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas
Siendo estos los partidos que restan disputarse:
Viernes 27 de marzo
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto | Estadio Norberto Tomaghello | 17.00hs
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela | Estadio Único La Pedrera | 22.15hs
Sábado 28 de marzo
- Racing vs. San Martín de Formosa | Estadio Florencio Sola | 21.15hs
Domingo 29 de marzo
- Huracán vs. Olimpo | Estadio Ciudad de Caseros | 18.00hs
- Newell´s vs. Acassuso | Estadio Nuevo Monumental de Rafaela | 20.15
Martes 31 de marzo
- Unión vs. Agropecuario | Estadio Coloso Marcelo Bielsa | 21.15hs
Miércoles 1° de abril
- Instituto vs. Atlanta | Estadio Nuevo Monumental de Rafaela | 21.15hs
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever | Estadio a confirmar | 19.00hs
Martes 7 de abril
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán | horario y estadio a confirmar
- Vélez vs. Deportivo Armenio | horario y estadio a confirmar
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro | horario y estadio a confirmar
Miércoles 8 de abril
- Sarmiento vs. Tristán Suárez | horario y estadio a confirmar
- Gimnasia LP vs. Camioneros | horario y estadio a confirmar
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