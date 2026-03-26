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'Peaky Blinders: El hombre inmortal' lidera Netflix y en Argentina ya es obsesión

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' la rompe en Netflix: N°1 global y en Argentina, con un Tommy Shelby más oscuro que nunca y críticas que la bancan fuerte.

26 de marzo de 2026 - 14:21
Peaky Blinders: El hombre inmortal la rompe en Netflix: N°1 global y en Argentina, con un Tommy Shelby más oscuro que nunca y críticas que la bancan fuerte. Fuente: IA.

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' la rompe en Netflix: N°1 global y en Argentina, con un Tommy Shelby más oscuro que nunca y críticas que la bancan fuerte. Fuente: IA.

GERMÁN MOLKUC
Por GERMÁN MOLKUC

"Peaky Blinders: El hombre inmortal" no dio ni tiempo a la duda: desde que la película cayó en Netflix se convirtió en la más vista en más de 90 países y en Argentina se plantó como número 1 al instante, confirmando que la historia de los Shelby sigue pesando fuerte incluso años después del final de la serie.

La película de 'Peaky Blinders' domina Netflix y rompe récords mundiales

Los números ayudan a entender la magnitud del impacto, pero no alcanzan por sí solos. Según datos difundidos por Netflix a través de Tudum, la película debutó el 20 de marzo (día de su estreno) con 25,3 millones de visualizaciones y 48,1 millones de horas vistas, ubicándose entre los estrenos más fuertes del año dentro de la plataforma. No es un dato menor si se tiene en cuenta que compitió directamente con producciones de alto presupuesto y fuerte promoción global.

A eso se suma un dato clave: la consistencia en la calidad. Mientras la serie original acumuló un 93% de aprobación crítica y un 94% del público, la película arrancó con un sólido 91% en Rotten Tomatoes, basado en las primeras 23 reseñas. Esto, lejos de ser anecdótico, marca que el salto al formato cinematográfico no deterioró el producto.

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'Peaky Blinders: El hombre inmortal' arras&oacute; en Netflix con millones de visualizaciones y m&aacute;s de 90 pa&iacute;ses liderados, incluida Argentina.

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' arrasó en Netflix con millones de visualizaciones y más de 90 países liderados, incluida Argentina.

Y las primeras críticas acompañan ese escenario. Desde Daily Mail afirmaron: "El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, se ha superado a sí mismo —y eso ya es un estándar muy alto— con esta historia intensa y atrapante ambientada en la Segunda Guerra Mundial."

Por su parte, Deadline la definió como: "Una pieza de entretenimiento británico que sabe exactamente lo que es —y Murphy sabe exactamente lo que está haciendo en ella." En paralelo, Slash Film remarcó que: "Este epílogo de Peaky Blinders en formato largometraje ofrece una experiencia tan sangrienta, tensa y satisfactoria como los fans podían esperar."

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La pel&iacute;cula mantiene la calidad de la serie con cr&iacute;ticas superiores al 90%.

La película mantiene la calidad de la serie con críticas superiores al 90%.

En ese contexto, lo que se consolida es una franquicia que logra expandirse sin perder su identidad, algo que en el streaming actual no es tan común como parece.

Un cierre sin redención: el dilema final de Tommy Shelby

La historia se ubica en Birmingham, en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y retoma la vida de Tommy Shelby, otra vez interpretado por Cillian Murphy, que vuelve del autoexilio para enfrentar una situación un tanto política como familiar y personal. En esta ocasión, le toca hacer una especie de ajuste de cuentas con todo lo que construyó (y destruyó) a lo largo de su vida.

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La historia profundiza el lado m&aacute;s oscuro de Tommy Shelby en plena guerra y su legado violento.

La historia profundiza el lado más oscuro de Tommy Shelby en plena guerra y su legado violento.

En ese punto, la película profundiza uno de los ejes más interesantes de la serie: la ambigüedad moral del personaje. Según registros externos, Tommy Shelby acumula 34 asesinatos directos a lo largo de las seis temporadas, sin contar los indirectos derivados de sus órdenes.

El propio creador, Steven Knight, evitó dar una cifra concreta cuando fue consultado y respondió: "No lo sé." Y agregó: "La pregunta que me haría entonces es: ¿Tommy lo sabe?", definición que refuerza la idea de que el personaje nunca termina de comprender del todo las consecuencias de sus decisiones, y que su historia no se cierra con una redención clara ni con una condena explícita.

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El final deja preguntas abiertas y refuerza su ambig&uuml;edad moral sin redenci&oacute;n clara.

El final deja preguntas abiertas y refuerza su ambigüedad moral sin redención clara.

Al mismo tiempo, el conflicto con su hijo Duke introduce una dimensión distinta, en un sentido en el que la película no busca ordenar el caos, sino mostrar que las consecuencias siguen en movimiento, incluso cuando parece que todo debería haber terminado.

En definitiva, "Peaky Blinders: El hombre inmortal" funciona porque no intenta ser algo distinto a lo que ya era, pero sí se anima a llevar sus temas un poco más lejos. Con números sólidos, respaldo de la crítica y una historia que aún deja cuestiones pendientes, el fenómeno Shelby todavía tiene margen para crecer, incluso cuando parece estar cerrando una etapa.

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