'Peaky Blinders: El hombre inmortal' lidera Netflix y en Argentina ya es obsesión

image La película mantiene la calidad de la serie con críticas superiores al 90%.

En ese contexto, lo que se consolida es una franquicia que logra expandirse sin perder su identidad, algo que en el streaming actual no es tan común como parece.

Un cierre sin redención: el dilema final de Tommy Shelby

La historia se ubica en Birmingham, en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y retoma la vida de Tommy Shelby, otra vez interpretado por Cillian Murphy, que vuelve del autoexilio para enfrentar una situación un tanto política como familiar y personal. En esta ocasión, le toca hacer una especie de ajuste de cuentas con todo lo que construyó (y destruyó) a lo largo de su vida.

image La historia profundiza el lado más oscuro de Tommy Shelby en plena guerra y su legado violento.

En ese punto, la película profundiza uno de los ejes más interesantes de la serie: la ambigüedad moral del personaje. Según registros externos, Tommy Shelby acumula 34 asesinatos directos a lo largo de las seis temporadas, sin contar los indirectos derivados de sus órdenes.

El propio creador, Steven Knight, evitó dar una cifra concreta cuando fue consultado y respondió: "No lo sé." Y agregó: "La pregunta que me haría entonces es: ¿Tommy lo sabe?", definición que refuerza la idea de que el personaje nunca termina de comprender del todo las consecuencias de sus decisiones, y que su historia no se cierra con una redención clara ni con una condena explícita.

image El final deja preguntas abiertas y refuerza su ambigüedad moral sin redención clara.

Al mismo tiempo, el conflicto con su hijo Duke introduce una dimensión distinta, en un sentido en el que la película no busca ordenar el caos, sino mostrar que las consecuencias siguen en movimiento, incluso cuando parece que todo debería haber terminado.

En definitiva, "Peaky Blinders: El hombre inmortal" funciona porque no intenta ser algo distinto a lo que ya era, pero sí se anima a llevar sus temas un poco más lejos. Con números sólidos, respaldo de la crítica y una historia que aún deja cuestiones pendientes, el fenómeno Shelby todavía tiene margen para crecer, incluso cuando parece estar cerrando una etapa.

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