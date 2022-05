https://twitter.com/INDECArgentina/status/1524826923272130573 #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 6% en abril de 2022 respecto de marzo y 58% interanual. Acumularon un alza de 23,1% en el 1° cuatrimestre https://t.co/scLlskk06u pic.twitter.com/BpTJGslJay — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 12, 2022

Dólares, no pesos

Desde Europa, Alberto Fernández transmitió su confianza en que el programa pactado con el Fondo "ayudará a desacelerar la inflación". El programa es básicamente una reducción del déficit y de su financiamiento monetario. En el kirchnerismo la mirada es distinta. Trascendió que hasta el escritorio de Cristina Kirchner llegó un informe confeccionado por un economista de su estrecha confianza que relativiza el peso del rojo fiscal y de la emisión en la crisis y, en su lugar, apunta a la fragilidad de las reservas del Banco Central. El documento que en el mundo político le adjudican a Axel Kicillof concluye que es la falta de dólares y no un exceso de pesos la que genera incertidumbre, disminuye la demanda de dinero y, en consecuencia, estimula la inflación. De esa forma, el informe desacredita el programa del FMI como plan de estabilización y anticipa, de mantenerse ese sendero, una crisis mayor producto de una devaluación.

Contradicción

El informe que habría leído la Vicepresidente es consistente con las propuestas de su sector de un aumento a las retenciones agropecuarias para sumar divisas y más cepo a las importaciones para evitar que se vayan por la otra ventanilla. Pero al mismo tiempo contradice la postura deslizada por la misma CFK en Chaco sobre que la suba de precios se combate principalmente con el disciplinamiento de los formadores de precios. En su discurso de la UNCAUS, CFK comentó su fastidio con Matías Kulfas al interpretar que el ministro de Desarrollo Productivo tiene una actitud laxa con los empresarios. O al menos eso fue lo que le contaron. El economista Hernán Lechter, quien fuera además concejal por el Frente de Todos en San Martín, confirmó -como había insinuado CFK en Chaco- que fue él en noviembre de 2019 a reunirse con Kulfas recomendado por la Vice para ocupar la secretaría de Comercio Interior, pero que el entonces futuro ministro desestimó su propuesta al considerarla demasiado "intervencionista", en colisión con el perfil dialoguista que quería darle a la secretaría que vigila los precios. Kulfas desmintió haber dicho tal cosa y hasta sugirió que nunca se detuvo en el plan planteado por Lechter.

La postura de Cristina Kircher sobre la relevancia de Comercio Interior además encontró un particular contradictor en el periodista especializado en temas económicos y militante Claudio Scaletta, quien desde su columna en el no menos cristinista portal El Destape sostuvo que la Vice "toma como válida la falsa teoría del 'área de economía y tecnología de FLACSO' sobre la 'inflación oligopólica'" a la que le adjudica generar una "gran confusión entre niveles de precios y variaciones de precios". Scaletta además consideró que el plan que se deduce de lo que expresó CFK en Chaco (aumento del gasto, suba de salarios, mayores controles de cambio, etc), sin reservas en el BCRA, no tiene otro destino que una hiperinflación.

Herejías

La columna de Scaletta circuló bastante en ámbitos kirchneristas generando disgusto. Si hay algo que no hace la militancia es poner bajo cuestionamiento a su líder. Una presunta infalibilidad de CFK es parte de la construcción del relato K. Ese credo fue blanco de herejía albertista esta semana como respuesta al soliloquio chaqueño. Fue Guzmán el que abrió fuego cuando destacó las "inconsistencias" del programa económico de Cristina Kirchner durante su gobierno. Apunto especialmente a la cuestión de los subsidios, en la previa a las audiencias públicas para fijar nuevas tarifas de luz y gas. El ministro impulsa una "segmentación" de las subvenciones que el kirchnerismo rechaza. “Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del producto”, planteó Guzmán. Kulfas, por su parte, rechazó que -como planteó la Vice- en la Argentina haya un estructura de "salarios bajos" y que la recuperación económica que el Gobierno defiende no se refleje más abajo en la pirámide social.

Guzman-odonnell.jpg Martín Guzmán en una entrevista radial que se comentó durante toda la semana. Foto: NA.

No es gratis

Es parte del "debate de ideas" que CFK propuso como mejor definición del internismo que ocurre en el Frente de Todos. Desde la pantalla de TN, el ministro de Economía afirmó que “es poco usual que sea publico" ese intercambio de pareceres a los que la Vice redujo las trifulcas. La discusión "a cielo abierto" no sería gratuita para la economía. Para Emmanuel Álvarez Agis, actual consultor y exviceministro de Axel Kicillof cuando este ocupaba el Palacio de Hacienda, el enfrentamiento público del oficialismo sobre el rumbo económico aumenta "la inflación y la incertidumbre". "La política tiene mucha influencia en la economía, sobre todo en los problemas que tenemos ahora, que son inflación y el crecimiento. El debate agrega mucha incertidumbre cuando es de carácter público. Si el gobierno debate a cielo abierto el programa económico, eso aumenta la inflación. Si debate el rumbo sectorial de la economía real, eso baja el crecimiento", dijo Agis en diálogo con Radio Con Vos. Agis estuvo en el menú de nombres que Alberto Fernández barajó para el ministerio de Economía tras ganar las elecciones.

A mitad de camino

Las "aclaraciones" del ala económica del Gobierno tras el soliloquio chaqueño prepararon el terreno para las incursiones en ese sentido de Alberto Fernández, quien estuvo en estos días en España, Alemania y Francia. Hubo algunas chicanas en el mundillo político y del periodismo sobre los motivos de aquella gira, que no quedaron del todo claros. Incluso se deslizó que apenas fue un ardid de Fernández para abstraerse de las rencillas internas, el tenso debate por las tarifas y la marcha federal piquetera que copó la Plaza de Mayo. Escapismos. Sin embargo, los títulos más trascendentes en sendas entrevistas que el mandatario en aquellos países dio estuvieron relacionadas con la interna. Desde España el Presidente le endilgó a su Vice tener una "mirada parcial" sobre los resultados económicos que prescinde del impacto de la pandemia. También lanzó su candidatura a la reelección, un tema que tensiona aún más la relación con la Vice. Sin embargo, poco a poco, Fernández fue deshaciendo ese camino. En Francia le bajó el tono a su anhelo reeleccionista -que no despertó mayores estusiasmos de este lado del Atlántico- redujo sus diferencias con CFK a la "forma especial" en que esta expresa sus reclamos, aunque en Alemania sostuvo -contrariando a la Vice- que no había decepcionado al electorado del Frente de Todos. En comparación con sus ministros, Fernández se quedó a mitad de camino.

Rompe todo

El Presidente admitió desde Europa que la inflación es lo que complica la redistribución de la riqueza generada por una economía cuya expansión volvió a ponderar. El Presidente sabe que recomponer el poder adquisitivo de los salarios erosionado por la suba de precios es medular para cualquier proyecto reeleccionista. Esa corrosión en los ingresos es la que define hoy en día del pesimismo en la sociedad. "La inflación es el principal factor del malhumor social. Las variables económicas que el Gobierno se preocupa en difundir -la mejora de una actividad u otra, el número de empleo, etc.- no se refleja en el humor social. ¿Por qué? Porque la inflación rompe todo", sostuvo el consultor y analista político Federico Aurelio en declaraciones al canal A24. En conclusión: si la inflación no cede, no hay otra variable que, por más brillante parezca, interrumpa ese malestar.

alberto-macron-2022.jpg Alberto Fernández con Emmanuel Macron en la última parada de la gira europea. Foto: NA.

Polarización en crisis

Sin embargo, Aurelio evitó atar el destino de Fernández sólo a la evolución de la economía al señalar que, si bien esta es un factor determinante en el cuarto oscuro, no es el único. Hay otros -de índole político- como, por ejemplo, la oferta opositora. "Hoy no hay un espacio que capitalice el descontento a nivel nacional, como lo hubo en 2021 con la victoria de Juntos por el Cambio. Hoy no se visualiza porque han surgido otros espacios, fundamentalmente el de Javier Milei, que fragmenta a la oposición. Por lo tanto, las proyecciones de una primaria o una elección general son abiertas", dijo el titular de Aresco.

La irrupción del diputado de La libertad avanza generó un quiebre en el mapa político, virtualmente desintegrando la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio existente desde 2015. La última encuesta de Zubán/Córdoba que Urgente24 publicó días atrás muestra que el espacio libertario tiene una intención de voto cercana al 20%, con lo que reduce la concentración de los otros espacios al 66%, cuando llegó a ser superior al 80% años atrás. La encuesta de Zuban/Córdoba confirma otra, de Management & Fit y, que ya configuraba un escenario de tercios. La fragmentación opositora puede favorecer al oficialismo. Del trabajo que dio a conocer esta semana la consultora Trespuntozero se infiere que la aparición de Milei provoca la reducción del caudal de JxC, que se aleja del 40% que había obtenido en las últimas elecciones, porque el espacio libertario le está comiendo buena parte.

"Hay que recordar que Macri llegó a las elecciones con 50% de inflación en 2019 y perdió no sólo por los precios sino porque el peronismo estaba unido. Y perdió sólo por 8 puntos. Es cierto: las variables económicas inciden mucho en el humor social, pero no son las únicas que definen la cuestión electoral", concluyó Aurelio.

image.png Encuesta de Traspuntozero que publicó clarín.com.

Más contenido de Urgente24:

El día cuando Julio Piumato huyó despavorido

Operación No Depender de Rusia: Europa replantea su energía

Made in USA: 10 muertos en crimen racial en vivo por Twitch

Hablan del gas y petróleo pero el trigo... no hay