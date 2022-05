Durante su paso por España, el Presidente fue consultado si se sentía "con fuerzas" para presentarse a una reelección el próximo año. Entonces respondió que "todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie, y la voy a poner de pie". Inmediatamente el entrevistador entendió que Fernández respondió afirmativamente a su pregunta, a lo que este respondió, despejando las dudas: "Definitivamente, definitivamente. Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos".

La sola mención a tal proyecto crispa los ánimos del kirchnerismo. Una condición de la Vicepresidente para cesar hostilidades sería que el Presidente deponga cualquier anhelo reeleccionista. En ese sentido se interpreta la baja del tono de este jueves. Aunque Fernández no desechó que pueda postularse, sino que dijo que no está pensando en ella.

"Mi cabeza está en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños del contexto internacional, en sacar de la pobreza a la gente que está en ella, en generar trabajo, en aprovechar oportunidades", abundó.

Insistió en que no tiene "una disputa" con la Vicepresidente, sino con "los causantes de la decadencia argentina".

"En el 2023 debemos hacer lo que sea necesario para ganar y garantizar que el macrismo y la derecha no nos vuelvan a sumir en el mundo espantoso que nos sumieron", concluyó.

Conferencia del presidente Alberto Fernández en París

Otros temas

Inflación: "El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho corregir la distribución del ingreso. Y en eso tiene mucho que ver la inflación. Y aún cuando nosotros alentamos que las paritarias resuelvan ese problema, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar seriamente en todas las causas que son causantes de la inflación. Por lo tanto, debemos seguir trabajando. Hay un porcentaje de la inflación que hoy vivimos, que yo creo que es relativamente alta, que es derivada del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra. La inflación es muy dañina porque daña a los sectores menos pudientes. La inflación es el impuesto que se les cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto, debemos rápidamente parar este tema. Como es parte de mi preocupación, se lo quise plantear a los que son actores del conflicto. Para que entiendan la dimensión del problema".

Tarifas: "Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación. De modo tal que el 10% más pudiente que se ve beneficiado con los subsidios, dejen de ser subsidiados. Esa es definitivamente una medida, en términos económicos, muy progresiva. Porque hace que el que tiene, pague. Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios. De los aumentos que estamos hablando, son aumentos que se vinculan directamente a como evoluciona el salario de la gente. De modo tal, que nunca el aumento de las tarifas puede ser más alto que el aumento salarial de las personas. Con lo cual tiene un criterio distributivo muy grande. Es un porcentaje menor al aumento del índice salarial. Esto que estamos haciendo, aunque está escrito en el programa económico, no es una imposición del Fondo. Lo estamos haciendo porque es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos. En materia energética. Cuando además vemos como se ha desatado el conflicto energético a través de la guerra, y como todos los precios de la energía se han disparado. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Y estamos muy convencidos que vamos en el sentido correcto". Consultado sobre si ratificaba los aumentos a pesar de la resistencia del kirchnerismo, dijo que "sí".

Sobre una eventual "readecuación" del acuerdo con el FMI: "La realidad es que el FMI ya ha dicho que hay que revisar estos acuerdos. Porque la economía se ha alterado significativamente. Si es una idea que el Fondo tiene, seguramente será aplicable a nosotros. Tenemos que ver exactamente cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina. El primer indicio muy negativo es el indicio de la inflación. A mi cuando me dicen que la Argentina puede beneficiarse con el aumento de los commodities, la verdad que a mi no me gusta que ganemos porque hay una guerra desatada. Además, lo segundo que hay que entender es que es muy difícil desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Y allí el panorama se complica mucho más. Por lo tanto, cuando llegue el momento, entiendo que el Fondo lo propiciara como lo ha dicho públicamente. Hay diálogo permanente, pero el diálogo lo lleva adelante el ministerio de Economía, no soy yo el que está hablando".

