Ministro albertista vuelve a desmentir a CFK

“Cuando me dicen que la reactivación no le llega a la gente les digo: ‘Mirá, preguntale a la persona que estaba sin laburo, a esos 60.000 que hoy tienen empleo en blanco, preguntale a esa persona si no está mejor, si no le llego la reactivación. Preguntale a la gente que está con un plan social que está trabajando. Se está creando empleo en blanco desde hace varios meses, no se veía desde 2011. ¿Es suficiente? No, falta tiempo y profundizar este camino”, insistió Kulfas.

Por otra parte, el ministro volvió sobre la polémica que planteó la Vicepresidente sobre su libro 'Los 3 kirchnerismos'. CFK había dicho en Chaco que se trató de "un libro contra nosotros". El funcionario ya había aclarado que no se trata de una obra "en contra de nadie". Consultado, retomó el tema. “No sé si realmente lo leyó o si le acercaron algún resumen o algunos párrafos sacados de contexto, toda la gente que leyó el libro me ha dicho que les pareció muy interesante”, deslizó

A propósito de esa mención, Kulfas ya había cruzado a la exmandataria, cuando desmintió haberle dicho al economista Hernán Lechter, propuesto con la Vice en 2019 como secretario de Comercio Interior, que el perfil de esa oficina iba a ser de no confrontación con los empresarios.

En esa línea, disparó: “Si me dicen: ‘Dialogan mucho con la industria’. ¿Con quién querés que dialogue para generar riqueza y empleo?”.

Kulfas, al igual que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y a su par de Trabajo, Claudio Moroni, son funcionarios a los que el kirchnerismo quiere fuera del gabinete. El titular de la cartera productiva fue tajante al respecto: “El Presidente está convencido de este rumbo y piensa que somos las personas que tenemos que seguir al frente de la gestión económica”.

