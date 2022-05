Aerolíneas Argentinas: Crece el debate por su privatización

Aerolíneas Argentinas: ¿Se debe privatizar o no?

Dos meses atrás, Mauricio Macri insistió con la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas. "Biró y sus secuaces nos cuestan US$ 700 millones por año", afirmó. El expresidente fue contundente: "No llegamos a que vuele el 10% de la población argentina. Y el otro 90% de la población, ¿por qué tiene que pagar por un servicio que no usó?".