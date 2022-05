Sube el dólar blue y sigue la sangría del BCRA

Dólar mayorista cerró a $ 116,73/116,93 por unidad, dieciocho centavos arriba del cierre de ayer Dólar mayorista cerró a $ 116,73/116,93 por unidad, dieciocho centavos arriba del cierre de ayer

Y agrega que:

En los dos primeros días de esta semana el dólar mayorista subió sesenta y tres centavos, contra cincuenta y seis centavos de aumento en idéntico lapso de la semana anterior En los dos primeros días de esta semana el dólar mayorista subió sesenta y tres centavos, contra cincuenta y seis centavos de aumento en idéntico lapso de la semana anterior

El resto de los dólares también subieron esta jornada y, de acuerdo con Rava Bursátil, cerraron:

image.png

El Riesgo País sigue aumentando y actualmente se encuentra en los 1.852 puntos básicos.

Sangría del BCRA

El BCRA hoy cortó con la racha de grandes compras en el MULC y preocupa la escasez de divisas en la entidad que preside Miguel Pesce. De acuerdo con Gustavo Quintana:

En una jornada con mayor participación de la demanda de divisas, el BCRA finalizó su participación de hoy con compras por US$ 5 millones En una jornada con mayor participación de la demanda de divisas, el BCRA finalizó su participación de hoy con compras por US$ 5 millones

Es importante remarcar que, ayer, la entidad monetaria había logrado cerrar con compras por más de US$ 110 millones, haciendo que:

En mayo lleve adquiridos unos US$ 630 millones y el acumulado anual alcanza ahora unos US$ 740 millones En mayo lleve adquiridos unos US$ 630 millones y el acumulado anual alcanza ahora unos US$ 740 millones

Aún así, es importante remarcar la enorme pérdida que reservas que tiene el BCRA. Sólo con mirar la cantidad de millones de dólares que teníamos hace 1 semana y las que tenemos hoy preocupan

image.png

Y hoy el BCRA cierra con:

image.png

Más contenido de Urgente24

El informe reservado que le llegó a CFK y fogonea su guerra contra Guzmán

Furia opositora con Alberto por su donación para cerrar la causa

La Fed apuesta al "aterrizaje suave" pero el mercado no

Tortura en las cárceles: La ONU advierte por la deplorable situación argentina