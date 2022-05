La Fed apuesta al "aterrizaje suave" pero el mercado no

No hubo nada en el discurso de Williams que sugiriera que la volatilidad de los mercados financieros que siguió a la primera subida de medio punto de la Fed en dos décadas fuera una causa particular de preocupación. Por el contrario, repitió que unas tasas de interés más altas eran las herramientas adecuadas para aliviar la inflación, el mercado inmobiliario, tan sensible a las tasas de interés, y para reequilibrar un mercado laboral en el que la demanda está superando con creces a la oferta.