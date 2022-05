Censo 2022: Habrá multa por incumplimiento del deber cívico

Y en el caso de quienes realizaron el cuestionario de forma virtual, el sitio web del Censo Digital 2022 aclara que se puede dejar el código a un vecino o encargado de edificio para que se lo entregue a un censista el mismo 18 de mayo.

En relación a quienes responderán las preguntas de manera presencial, no será necesario que estén en su domicilio legal (el que figura en el DNI), si no que pueden estar donde actualmente viven. Al respecto, el director de Estadísticas y Censo de Santa Cruz, Dante Aguilar, explicó en declaraciones radiales que: "No estaremos censando a las personas en el domicilio legal, lo estaremos haciendo en el domicilio real".

Por último, cabe destacar que de acuerdo a los datos que difundió el Gobierno Nacional, el Censo 2022 alcanzará a 45 millones de argentinos distribuidos en 15 millones de viviendas.

Identificar a censistas

censo nacional.jpg Para quienes no hayan respondido de manera virtual, habrá un censista que los visitará este 18 de mayo.

Además del operativo bimodal que ofrece el INdEC para completar el formulario censal, desde el organismo se especificó de qué manera se puede identificar a quienes completarán los formularios.

"Si no pudiste completar el Censo digital, el 18 de mayo tu censista te hará la entrevista presencial. No es necesario que ingrese a tu vivienda y podrás verificar su identidad en www.censo.gob.ar y por teléfono (0800-345-2022)", explican en las redes del Censo 2022.

Al ingresar a la web, se reflejan cinco pestañas que detallan los pormenores del censo. Entre ellas, figura la de "Ayuda", donde se responden dudas básicas como la de identificar a los trabajadores que recogerán los datos de cada vivienda. "Las personas censistas tendrán una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI)", especifican desde la página.

