Censo digital 2022: Comenzó la primera fase

En caso de haber completado el cuestionario a través de cualquier dispositivo digital con conexión a internet, el censista solo solicitará un código alfanumérico de seis dígitos que no debe estar impreso ni debe ser exhibido: basta que sea relatado para que el censista lo inscriba en el sistema y compruebe que el cuestionario esté correcto y completo.

El Día del Censo, que será feriado nacional quienes completaron el Censo digital solo van a tener que mostrar el código de completamiento del operativo a la persona censista. Y quienes no lo hayan realizado, deberán responder la entrevista presencial.

Qué hacer de ahora en más

Las personas que lo prefieran podrán autocompletar el cuestionario digital desde cualquier computadora, tableta o celular con acceso a internet. Para ello, deberán ingresar a https://censo.gob.ar y seleccionar el botón “Censo digital”, ubicado en el margen superior derecho de la pantalla.

Primero, se deberá generar un código único de vivienda que permite acceder al cuestionario digital para responder las preguntas por todas las personas que conforman el hogar.

Al finalizar las preguntas, se otorgará un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que será solicitado por las personas censistas que visiten cada vivienda del país durante el 18 de mayo, Día del Censo.

Quienes no hayan completado el Censo digital, tendrán que hacer la entrevista presencial.

Algunas aclaraciones

Es importante resaltar que sólo se pedirá el nombre de pila de las personas censadas pero no el apellido, ni el DNI. T ampoco hay ninguna pregunta relacionada con la vacunación o el patrimonio económico, y el link del Censo 2022 no hackea los dispositivos tecnológicos.

Cuando el Censo se complete de forma digital, sí se requerirá el DNI de una de las personas que lo complete, pero esto será para validar en la página web que se trata de un humano y no se asociará con los datos censales, explicó el INDEC .

Por otro lado, para quienes completen el censo de forma presencial, no se requerirá el DNI.

Sobre el respeto respeto a los datos personales Marcos Lavagna, titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), explicó por AM750:

El DNI no forma parte de la cédula censal. Lo que sí se pide es el nombre, solo el nombre de pila. Solo una de las personas que complete el censo digital va a poner el DNI porque es la forma que tenemos de chequear que se trate de una persona humana y adulta, mayor de 14 años -que es lo que requiere el censo. Ese dato no queda registrado en ningún dato, simplemente se chequea y se borra. El censo es anónimo

Inicialmente, sí se había incorporado el documento de identidad de todos los censados, por considerar que se trataba de “una práctica recomendada por los organismos internacionales de estadística y aplicada en una gran cantidad de países, que será clave para la construcción de un Registro Estadístico de la Población”, según explicó Lavagna, pero finalmente se retrocedió en la decisión ante la falta de consenso sobre el tema.

censo.jpg Desde el miércoles (16/03) está disponible el Censo digital 2022

El cuestionario se podrá contestar de 2 maneras

De forma presencial el 18 de mayo de 2022, como en todas las ediciones, o mediante una página web que permitirá responder el cuestionario censal en un periodo previo al día del censo, entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022.

Quienes elijan esa opción, cuando el censista llegue a su domicilio, deberán presentar un código alfanumérico que recibirán de la aplicación para certificar que ya fueron censados.

Es decir, la fase domiciliaria será una opción para brindar los datos para aquellas personas que no pueden o no quieren completar la información de forma digital. En el cuestionario definitivo, que se presentó el 2 de febrero último, no hay ninguna pregunta relacionada con la vacunación.

Tampoco se pregunta cuál es el patrimonio de las personas censadas ni los metros cuadrados de las viviendas. Sí se pregunta, como se hizo en el censo anterior, el tipo de vivienda y sus características como el material de pisos o techos.

Respecto al trabajo, se pregunta por el tipo de actividad -como educación, salud, administración pública, comercio, industria, entre otros-, y si se trabaja en el servicio doméstico, o si se es empleado, empleador, entre otros, aunque de forma general.

Lavagna, al encabezar en la mañana del miércoles (16/03) el lanzamiento del Censo digital destacó que el operativo permitirá tomar “la foto precisa y exacta” del país que, por primera vez, se hará de manera bimodal

El funcionario destacó que "la primera etapa, tiene muchas innovaciones. Por primera vez, vamos a tener la posibilidad de autocompletar un censo a través de la única página web oficial y segura para responder el cuestionario: https://censo.gob.ar. Es muy importante para nosotros ofrecer herramientas para que las personas puedan ejercer su derecho a censarse”.

El titular del Indec recordó que el objetivo que tienen los censos “es ir a todas las viviendas y llegar a cada rincón de la Argentina” porque representa “una foto precisa y exacta de cómo estamos”. “Este operativo nos permite volver a conocernos o, como decimos con a través del eslogan del Censo, reconocernos”, concluyó el director del organismo estadístico.

El sitio Chequeado expuso por Twitter el formulario digital y algunos de sus contenidos

Sobre qué te van a preguntar en el Censo 2022 (y sobre qué no).

A partir de hoy se podrá comenzar a responder las preguntas del Censo 2022 de forma digital hasta el 18 de mayo.



A partir de hoy se podrá comenzar a responder las preguntas del Censo 2022 de forma digital hasta el 18 de mayo.



Mirá el cuestionario definitivo y leé más en: https://t.co/8Mrt4ELnXM pic.twitter.com/YZEqKKskJX — Chequeado (@Chequeado) March 16, 2022

