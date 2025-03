Ivermectina: Por qué hay tanta controversia sobre este medicamento ganador de un Premio Nobel

¿Por qué se está hablando del medicamento ivermectina?

La ivermectina ha sido un tema controversial, especialmente, con el COVID-19 y el cáncer. A propósito de esto último, recientemente, el actor y director Mel Gibson estuvo como invitado en el podcast de Joe Rogan, donde aseguró que 3 amigos con cáncer supuestamente se curaron de la enfermedad después de usar antiparasitarios.

“Tengo tres amigos. Los tres tenían cáncer en etapa cuatro. Ninguno de los tres tiene cáncer en este momento”, dijo Gibson. Ante la pregunta del presentador sobre qué tomaron, Gibson respondió: “Ivermectina, fenbendazol”.

El video se hizo viral y resurgió el debate sobre la ivermectina y sus supuestos usos más allá de combatir parásitos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MindBodyIsLife/status/1899516149529801042&partner=&hide_thread=false 1. ¿Qué es la Ivermectina?



La Ivermectina es un medicamento antiparasitario que se desarrolló originalmente para tratar la ceguera de los ríos y otras infecciones parasitarias.



Ganó el Premio Nobel de Medicina en 2015 por su impacto en la salvación de vidas.



Entonces, ¿por qué… pic.twitter.com/YekIyFkA5w — MindBodyIsLife (@MindBodyIsLife) March 11, 2025

Controversia por la ivermectina: "Por qué no quieren que sepas la verdad"

En medio de la polémica acerca de la ivermectina, hay quienes creen que se está tratando de "ocultar" supuestos beneficios. He aquí parte de un hilo publicado en la red social X, por la cuenta @MindBodylsLife, que hace referencia al respecto:

"Este medicamento ganó un Premio Nobel... Pero ahora están tratando de ocultarlo. Ivermectina. Aquí te cuento qué es, qué hace y por qué no quieren que sepas la verdad:

¿Qué es la Ivermectina? La Ivermectina es un medicamento antiparasitario que se desarrolló originalmente para tratar la ceguera de los ríos y otras infecciones parasitarias. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 2015 por su impacto en la salvación de vidas. Entonces, ¿por qué es controversial ahora?

Propiedades antivirales de la Ivermectina. Las investigaciones han demostrado que la ivermectina tiene propiedades antivirales más allá de su uso contra parásitos. Se ha estudiado para tratar: Fiebre del dengue, COVID-19, Virus del Zika, VIH, pero cada vez que muestra potencial, la narrativa dominante intenta desacreditarla.

¿Cómo funciona la Ivermectina? La Ivermectina actúa inhibiendo la replicación viral y reduciendo la inflamación. Se ha demostrado que puede: Bloquear la entrada del virus en las células, modular la respuesta inmune, interrumpir la replicación del ARN viral. A pesar de los datos prometedores, fue fuertemente suprimida.

La controversia en torno a la Ivermectina. Durante la pandemia de COVID-19, la ivermectina se convirtió en un tema altamente polémico. Los médicos que la usaban enfrentaron: Censura, campañas de desprestigio en los medios, amenazas a sus licencias médicas ¿Por qué tanta resistencia contra un medicamento barato y seguro?

La verdadera razón por la que no quieren que la uses: Sigue el dinero. La ivermectina no tiene patente y es barata. Si funcionara para enfermedades importantes, amenazaría: La necesidad de nuevos medicamentos costosos, el control sobre las narrativas médicas, los tratamientos multimillonarios de la industria farmacéutica

Lo que realmente dice la ciencia. A pesar de la censura, los estudios han demostrado: Resultados positivos en ciertos ensayos clínicos, efectos antivirales en entornos de laboratorio, beneficios en la modulación del sistema inmunológico. Sin embargo, muchos ensayos fueron apresurados, defectuosos o diseñados para fallar.

Seguridad e historia de la Ivermectina. La Ivermectina se ha utilizado durante décadas con un excelente historial de seguridad. Se han administrado más de 4 mil millones de dosis en todo el mundo. Sin embargo, de repente se volvió "peligrosa" cuando la gente comenzó a explorar sus beneficios más amplios.

¿Quién se beneficia de la censura? Las mismas personas que: Se lucran con nuevos medicamentos costosos, controlan las directrices médicas, son dueñas de los principales medios de comunicación. Si existe una solución barata, no tienen ningún incentivo para contártelo".

Ivermectina, Covid-19 y cáncer

Por otro lado, autoridades de salud y algunos expertos insisten en que no se están "ocultando" los supuestos beneficios de la ivermectina contra la COVID-19, ni el cáncer. Algunos han expresado su preocupación.

Por ejemplo, Jeffrey R. Aeschlimann, Profesor asociado de farmacia, Universidad de Connecticut, escribió para The Conversation: "Lamentablemente, muchas organizaciones con intensiones dudosas han seguido promoviendo el uso infundado de la invermectina para el COVID-19. Esto ha provocado un aumento drástico de las prescripciones de ivermectina y una avalancha de llamadas a los centros de control de intoxicaciones de EE. UU. por sobredosis de ivermectina. Muchas llamadas se debieron a la ingestión de grandes cantidades de productos veterinarios que contenían ivermectina; en septiembre de 2021 se notificaron dos muertes relacionadas con sobredosis de ivermectina".

"La ivermectina, cuando se utiliza correctamente, ha evitado millones de enfermedades infecciosas potencialmente mortales y debilitantes. Está destinada a recetarse únicamente para tratar infecciones causadas por parásitos. No está destinada a ser recetada por parásitos que buscan sacar dinero de personas desesperadas durante una pandemia", agregó.

Por su parte, la doctora Susanne Arnold, directora asociada de traducción clínica en el Centro Oncológico Markey en Kentucky, dijo a The Associated Press que se han realizado estudios preclínicos que exploran el uso de ivermectina y medicamentos similares para frenar el crecimiento de células cancerosas en laboratorios, con algunos resultados interesantes. Sin embargo, señaló que dichos estudios no son lo mismo que demostrar que los medicamentos funcionan en humanos.

"No conozco ningún informe de ensayos clínicos que hayan arrojado resultados exitosos en humanos con cáncer", dijo Arnold.

-----------

Más noticias en Urgente24

Médico dice que este alimento es un "potenciador del cerebro" y así lo consume

La fruta que reduce la inflamación y es una de las preferidas de Harvard

¿Tienes 60 años y te cuesta dormir? Aquí hay una solución natural

Los 5 alimentos más ricos en proteínas que no pueden faltar en tu alimentación

Ozempic, la ruta hacia el consumo de proteínas: Clink, caja