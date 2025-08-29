Diego Spagnuolo y la diferencia: Javier Milei (agua) vs. Donald Trump (aceite)

Live Blog Post

Florencia Arietto la quiso picantear y ¡la echaron! de Santa Fe

Florencia Arietto pasó otro momento incómodo en su afán por destacarse. Esta vez fue en Firmat, pueblo ubicado en el sur de Santa Fe, donde los trabajadores de una destacada empresa de maquinaria agrícola están reclamando salarios impagos.

La jornada había empezado tranquila: era un día soleado y primaveral en Melincue, localidad vecina a Firmat. "Venimos a ratificar la denuncia contra la mafia sindical de la UOM porque la fiscal de Firmat esta de licencia", contaba Arietto a través de sus redes sociales. A la espera de que abran las oficinas del Poder Judicial, la legisladora aprovechó para visitar la parroquia del pueblo y la plaza central.

El miércoles, en un video previo, había anunciado su viaje de ayer. El objetivo inicial era ratificar la denuncia penal contra Diego y Cristian Romero, dos hermanos que están al frente de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica. De acuerdo al relato de Arietto, la firma Vassalli está parada hace 60 días por un bloqueo de los líderes gremiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeianaCarla/status/1961247741343867023&partner=&hide_thread=false Florencia Arrieto fue a Firmat a decirle a los obreros de Vassalli que la responsabilidad de que no estén cobrando sus sueldos es de ellos por "quilomberos" e incluso les armó una causa. Fue repudiada por estafadora, igual que los empresarios vaciadores a los que defiende. pic.twitter.com/4VieAFRiuY — Carla Deiana (@DeianaCarla) August 29, 2025

Finalmente, abrió la fiscalía y Arietto pudo hacer el trámite. Sin embargo, afuera de las oficinas la esperaba un grupo de trabajadores de Vassalli para exigirle respuestas y el video del momento no tardó en viralizarse. "No vine a pelear", comenzó aclarando la senadora bonaerense.

Para apaciguar las aguas, Arietto termina prometiendo que se va a reunir con Abel Furlan, el secretario general del gremio, "para resolver el problema". Sin embargo, los obreros le recordaron que la medida de fuerza "es decisión nuestra" porque no les pagan los salarios. "No tenemos nada que ver con la UOM", aseguraron.