Diego Spagnuolo y la diferencia: Javier Milei (agua) vs. Donald Trump (aceite)

FOTO: Imagen xAI / Grok.
No son compatibles: Uno tiene Jefe (Javier Milei) y el otro es El Jefe (Donald Trump). Así es posible explicar, en parte, la crisis política argentina hoy.

29 de agosto de 2025 - 09:18

EN VIVO

Javier Milei admira a Donald Trump, quien no le habla por teléfono ni lo invita a la Casa Blanca desde que asumió. Sin duda DJT subestima mucho al argento, y Diego Spagnuolo ofrece un dato revelador en el audio más reciente liberado por Mauro Federico (Data Clave): tiene más posibilidades Karina Milei de ingresar a la Sala Oval que Javier Milei. El dato del ex abogado del Presidente:

Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar. Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar.

El comentario coincidió con una nota que firman Josh Dawsey y Annie Linskey en The Wall Street Journal:

"(...) A Trump lo motiva “tener el control de todas las instituciones estadounidenses”, dijo Douglas Brinkley, historiador presidencial de la Universidad Rice. “Parece querer agarrar a todos por el cuello y decir: 'Yo estoy al mando'”. (...) La Era Trump se caracteriza por la concentración del poder federal en el Despacho Oval. «Tengo derecho a hacer lo que quiera», declaró Trump el lunes 25/08.

Trump quiere estar en la Casa Blanca con más frecuencia este mandato, poniendo música a todo volumen con las puertas del Despacho Oval abiertas, trabajando hasta altas horas de la noche y diciéndoles a sus asesores que se lo está pasando bien. Ha deleitado a sus asesores con historias de lo mal que se sintió durante parte de su primer mandato, mientras lidiaba con miembros del personal y se enfrentaba a investigaciones. (…)".

Milei se ufana que tiene Jefe y Trump es El Jefe y sólo habla con otros Jefes. Uno es Agua y el otro Aceite: esto explica la carencia de liderazgo en el Ejecutivo argentino, que resulta un ítem de la crisis política en curso.

Vamos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

------------------------

Avanza la investigación: Allanamientos en todas las sedes de ANDIS y en la Suizo Argentina

Tal lo confirma C5N, otra vez se están llevando adelante allanamientos en todas las sedes de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina. Están buscando documentación solicitada por el juzgado. Por el momento, sin más precisiones.

Diego Spagnuolo, cada vez más complicado.

Futuro universitario en la mira

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, participó este viernes del 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, organizado por la Universidad de Rosario, en el Espacio Cultural Universitario de esa ciudad.

El eje central del encuentro fue el análisis de la crítica situación que vive el sistema de ciencia y tecnología nacional y la elaboración de un proyecto de presupuesto de funcionamiento para el año próximo.

Scaglia recordó y agradeció en ese contexto cuando el año pasado "la Universidad, en el momento más duro que nos tocó atravesar, se puso al frente y convocó a una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad rosarina y juntos empezamos a trabajar por recuperar la paz en el territorio".

Además, aseguró que "en este momento difícil de Argentina, quienes pasamos por la misma universidad y como Gobierno de la Provincia, defendemos siempre la universidad pública y consideramos legítimo el reclamo que llevan adelante".

Pensión por discapacidad: Denuncian a Diego Spagnuolo en Córdoba

La presentación dice que, mientras encabezó el organismo, impulsó una auditoría irregular que está dejando a miles de cordobeses sin su pensión.

Pablo Olmos, abogado denunciante, señaló en diálogo con LN+ que en la Provincia de Córdoba se habla de 4.000 afectados.

Internacionales: Colombia despliega tropas en la frontera con Venezuela (para pararle el carro a Trump), mientras Israel recupera el cuerpo de un rehén y declara a Ciudad de Gaza como zona de combate

  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha movilizado 25 mil hombres en la frontera con Venezuela. Lo ha hecho en solidaridad con Maduro, quien se encuentra en pie de guerra con la administración de Trump, el cual está llevando a cabo un despliegue naval y militar en las aguas internacionales cercanas a Caracas: Washington acusa a Maduro de tener vínculos con el cártel de los Soles, uno de los culpables del flujo de fentanilo desde el Caribe a Estados Unidos.

  • Israel recupera el cuerpo del Ilan Weiss, de 55 años, residente del Kibutz Be'eri, secuestrado por Hamás y posteriormente asesinado en cautiverio, ha revelado la oficina del primer ministro benjamin Netanyahu. Su esposa, Shiri, y su hija, Noga, también fueron secuestradas y luego liberadas como parte de un intercambio de rehenes en el 2023. Aún 49 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales se cree que sólo 20 están vivos. "No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que repatriemos a todos nuestros rehenes, tanto vivos como fallecidos", declaró el comunicado.

  • El Ejército israelí ha declarado a Ciudad de Gaza como “zona de combate”, eliminando las "pausas tácticas" para la entrega de ayuda humanitaria.
Cierre de semana complicado: Javier Milei, INTA y ATE

El Gobierno confirmó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ATE y que no habrá trabajadores pasados a disponibilidad en el INTA y otros organismos.

image
BCRA endurece controles sobre los dólares de los bancos

El Banco Central sacó una normativa por cual controlará de manera diaria cuántos dólares tienen las entidades.

image
Elecciones en la mira: Según encuesta, pequeño respiro para Javier Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JPAperiodista/status/1961418244973121728&partner=&hide_thread=false
Del fentanilo al suero contaminado: Otro laboratorio en la mira

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este viernes, a través de la disposición 6199 publicada en el Boletín Oficial, la clausura preventiva de Laboratorios Rivero, una firma histórica con sede en la Ciudad de Buenos Aires y en Junín, por incumplimiento en las normas de buenas prácticas de fabricación.

El laboratorio fue clausurado "por desvíos de calidad en la fabricación de sachets que presentan pérdida de contenidos, y otras irregularidades". La investigación comenzó a raíz de una notificación recibida el 11 de marzo por presunto desvío de calidad del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 gr/100ml, por 500 ml, un suero fisiológico esencial para el tratamiento de deshidratación, hipovolemia y como vehículo para otros medicamentos.

La ANMAT detalló que el laboratorio estaba habilitado como "elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de inyectables de pequeño y gran volumen, con esterilización terminal por calor húmedo, y soluciones no estériles", pero sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales. Además, operaba como importador, exportador y elaborador de bolsas para recolección de sangre, con planta principal en Av. Boyacá 411/19, CABA.

Que sí, que no... ¿Qué estrategia adoptará Diego Spagnuolo?

Una semana después de su desplazamiento como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras destaparse un presunto esquema de coimas, Diego Spagnuolo presentó en las últimas horas a los abogados que lo defenderán en el proceso judicial: Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze. Además, define si declara como "imputado colaborador" o "arrepentido" en el caso.

En paralelo, el fiscal federal Franco Picardi comenzará a analizar los audios que destaparon el escándalo y que fueron atribuidos al exdirector del organismo, a quien se los escucha hablar sobre porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina habrían exigido a laboratorios como una forma de soborno para comprar sus medicamentos y los cuales habrían sido pagados a funcionarios del Gobierno nacional.

En tanto, aunque Javier Milei desmintió al exfuncionario al asegurar que "todo lo que dice es mentira" y advirtió que lo van "a llevar a la Justicia", desde el Ejecutivo aclararon, según consignó TN: "No quiso decir que lo iba a denunciar. Hay distintas formas de llevar a alguien a la Justicia. No hay ninguna denuncia preparada y por el momento no se va a hacer".

Florencia Arietto la quiso picantear y ¡la echaron! de Santa Fe

Florencia Arietto pasó otro momento incómodo en su afán por destacarse. Esta vez fue en Firmat, pueblo ubicado en el sur de Santa Fe, donde los trabajadores de una destacada empresa de maquinaria agrícola están reclamando salarios impagos.

La jornada había empezado tranquila: era un día soleado y primaveral en Melincue, localidad vecina a Firmat. "Venimos a ratificar la denuncia contra la mafia sindical de la UOM porque la fiscal de Firmat esta de licencia", contaba Arietto a través de sus redes sociales. A la espera de que abran las oficinas del Poder Judicial, la legisladora aprovechó para visitar la parroquia del pueblo y la plaza central.

El miércoles, en un video previo, había anunciado su viaje de ayer. El objetivo inicial era ratificar la denuncia penal contra Diego y Cristian Romero, dos hermanos que están al frente de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica. De acuerdo al relato de Arietto, la firma Vassalli está parada hace 60 días por un bloqueo de los líderes gremiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeianaCarla/status/1961247741343867023&partner=&hide_thread=false

Finalmente, abrió la fiscalía y Arietto pudo hacer el trámite. Sin embargo, afuera de las oficinas la esperaba un grupo de trabajadores de Vassalli para exigirle respuestas y el video del momento no tardó en viralizarse. "No vine a pelear", comenzó aclarando la senadora bonaerense.

Para apaciguar las aguas, Arietto termina prometiendo que se va a reunir con Abel Furlan, el secretario general del gremio, "para resolver el problema". Sin embargo, los obreros le recordaron que la medida de fuerza "es decisión nuestra" porque no les pagan los salarios. "No tenemos nada que ver con la UOM", aseguraron.

En medio de tantos incrementos... ¡baja el gas!

Tal lo anunció Urgente24, septiembre asoma con muchos aumentos que golpearán el bolsillo. Entre tanto malestar, el gobierno nacional anunció una baja del 5,49% en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La medida regirá para los consumos realizados desde el 1° de septiembre y se verá reflejada en las facturas que llegarán a los hogares a partir de octubre.

La decisión se oficializó mediante la Resolución 357/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La reducción se aplica únicamente en el precio del gas que ingresa al sistema. Luego, será el ENARGAS el encargado de actualizar los cuadros tarifarios que llegarán a los usuarios residenciales, comercios e industrias.

Según el texto oficial, “esta instrucción se enmarca en el objetivo de continuar con la actualización de precios y tarifas del sector energético, buscando mantener estos valores reales lo más constantes posible en un contexto de desaceleración inflacionaria”.

Fórmula 1: Franco Colapinto puso primera pero no le alcanzó

Franco Colapinto terminó 18° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato de Fórmula 1, que contó con varios accidentes.

El piloto argentino registró un tiempo de 1:12,276 y terminó a un segundo y 998 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le sacó poco más de medio segundo para quedar décimo.

En la segunda posición terminó el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), a solo 292 milésimas de su compañero de equipo. A su vez, la sorpresa de la sesión fueron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso, que concluyeron tercero y cuarto, respectivamente.

La práctica libre 2 del GP de Países Bajos comenzará a las 11 de la mañana.

¿También Zdero ingresa a Provincias Unidas?

Los gobernadores Maxi Pullaro, Nacho Torres y Carlos Sadir, al igual que Martín Llaryora y el ex gobernador Juan Schiaretti, integran Provincias Unidas. El jueves 28/08 en la ciudad de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció su ingreso a Provincias Unidas.

Pero en el evento también estaba Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y aliado de La Libertad Avanza.

Gustavo Valdés fue subestimado por La Libertad Avanza que compite contra su hermano, candidato a sucederlo.

Mientras Zdero estaba en Corrientes, también habían llegado, para un evento diferente, Karina Milei y Martín Menem. Pero Zdero estaba en el acto de Provincias Unidas....

Provincias Unidas se prepara para su 1er. festejo electoral

La alianza Vamos Corrientes le bajó el telón a la campaña de cara a las elecciones del domingo 31/08. El acto se realizó en el club San Martín, de la ciudad de Corrientes.

El oficialismo contó con el apoyo de 4 gobernadores, que participaron del acto, todos de Provincias Unidas. Durante el evento, el gobernador saliente y jefe político de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció su incorporación a Provincias Unidas.

Estuvieron en el palco de Vamos Corrientes los gobernadores

  • Maximiliano Pullaro (Santa Fe),
  • Leandro Zdero (Chaco),
  • Ignacio Torres (Chubut) y
  • Carlos Sadir (Jujuy.

También Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba.

Valdés dijo: “Estamos conformando una nueva unión con los argentinos y por eso quiero agradecer a los cordobeses en la persona de Schiaretti; quiero agradecer a la vicegobernadora del Chaco, Silvana Schneider; quiero agradecer al gobernador de la provincia de Jujuy, quiero agradecer al gobernador de Chubut, quiero agradecer a la presencia de un gran amigo de la invencible provincia de Santa Fe, gracias, querido amigo Maxi Pullaro, y quiero agradecer a un gobernador que tiene un desafío gigantesco: bienvenido, querido gobernador de Chaco, Leandro Zdero”.

“A partir del domingo tenemos que comenzar a trabajar en otra construcción que son las Provincias Unidas”.

Javier Milei indexó el Impuesto a los Combustibles

Desde el 01/09 habrá una actualización por inflación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y regirá un cronograma para recuperar los ajustes pendientes: Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Deroga el Decreto N° 466 del 27/05/2024 y sus modificatorios.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Los incrementos correspondientes a actualizaciones del año calendario 2024 y del 1er. y 2do. trimestre calendario del año 2025, que habían sido diferidos, serán aplicados conforme al siguiente esquema:

• 1ra. Fase (del 1° al 30 de septiembre de 2025):

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,645.

Gasoil: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para ciertas áreas, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,978.

• 2da. Fase (A partir del 1° de octubre de 2025):

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

La medida se encuadra dentro de la necesidad del gobierno de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.

Un estúpido, otro estúpido y la economía que no marcha

Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz, del estudio Landaburu, Rosental & Aráoz de Lamadrid, son los abogados de Diego Spagnuolo.

La Fiscalía recibió medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo en un pendrive aportado por el periodista Mauro Federico.

Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, Mauro Federico e Ivy Cángaro liberaron nuevos audios que en Data Clave contaron:

"(…) Tampoco ahorra consideraciones acerca de los hermanos Martín y Fernando Menem -aunque posiblemente también se refiera a Lule como primo y parte de la familia- de quienes dice que “tienen más ruido que una lata llena de monedas” y que sin embargo la dupla Milei-Milei sigue bancando a quienes “los mean”, a diferencia de a “los leales”, entre los que se encontraría él.

“Es insostenible este nivel de interna”, se lamenta, y hace algunas consideraciones acerca de Espert, a quien entre otras cosas tilda de “hijo de puta”, cuando el calvo aún no era el candidato a diputado en primer lugar por la provincia de Buenos Aires y representando a La Libertad Avanza.

(…) Otra curiosidad es que Diego Spagnuolo tampoco confía en la marcha de la economía, dirigida por su propio amigo Javier Milei, el experto en crecimiento con y sin dinero; y narra algo que todos los argentinos conocen bien, sintiéndose uno más de la población: “Yo el año pasado pagué 80 lucas de luz, este año estoy pagando 350mil. Y luego se pregunta “¿Cómo va a terminar la economia?”, Aquí también mete mano Federico Sturzzeneger, de quien comentó que es un "estúpido", y que le mandó a "otro estúpido como veedor de sus tareas". (…)

“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. Lule también. Si lo ves, es negro y desagradable”. (...)

Lule generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe". (...)".

Ay Luis Gasulla y Guadalupe Vázquez...

La verdadera relación entre Sergio Massa y Diego Spagnuolo es el hermano de Diego: en eso tiene razón el súper macrista hoy al servicio del mileísimo, Luis Gasulla, socio de Luis Majul. Alberto Spagnuolo no es el único pero sí es uno de los varios abogados a los que ha recurrido Massa. En la política, todos lo sabían. Sólo es noticia para 'las Mabeles de la vida'.

Embed

Resulta un dato tonto considerando que Milei sobrevivió a 2024 gracias a que Massa le reinterpretó el Impuesto País y permitió su extensión para que Milei pudiera cerrar la brecha fiscal. Gasulla no entiende de esas cuestiones. Nunca se preguntó cómo fue que Milei atravesó las PASO 2023 e inclusive la 1ra. vuelta.

En tanto Guadalupe Vázquez se escandaliza porque Diego Spagnuolo -quien no trabaja con su hermano Alberto- tiene un pasado peronista con Massa y con Mario Ishii. Javier Milei, quien tiene un pasado junto a Daniel Scioli, lo supo siempre. Es más: si fuese por sólo rodearse de gente sin historia, Milei no tendría que tener a Guillermo Francos ni Patricia Bullrich ni Luis Petri ni Mariano Cúneo Libarona ni Luis Caputo ni Gerardo Werthein... ¿seguimos? Es otro dato tonto.

El único que está muy bien parado es Mauro Federico: "No quien grabó pero sí quien distribuyó el material es muy cercano, históricamente, desde hace años, a Javier Milei".

Embed

------------------------

