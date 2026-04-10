Los descuentos de Banco Nación en supermercados están causando furor, porque este fin de semana la entidad vuelve a la carga con promociones que prometen reintegros de hasta el 20% y beneficios pensados para distintos tipos de consumidores. Las ofertas alcanzan a cadenas clave del país como Supermercados Día, Disco, Vea y Carrefour, con condiciones que varían según el comercio y el monto de compra.
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Los descuentos de Banco Nación en supermercados: El truco para pagar menos
El beneficio más fuerte aparece en Día, donde el banco ofrece un 20% de reintegro los viernes y sábados. Para acceder, es necesario realizar una compra mínima.
¿Qué descuentos Banco Nación en supermercados hay este fin de semana?
El beneficio más fuerte aparece en Día, donde el banco ofrece un 20% de reintegro los viernes y sábados. Para acceder, es necesario realizar una compra mínima de $30.000 y el tope mensual de devolución es de $20.000 por cliente.
El dato clave es que este descuento aplica pagando con tarjetas de crédito, débito o prepagas del Banco Nación, ya sea a través de QR o tecnología NFC, lo que facilita bastante el acceso.
Por otro lado, en Disco y Vea la propuesta también es del 20%, pero cambia la letra chica, ya que, el beneficio rige viernes, sábado y domingo, con un tope mensual de $25.000, aunque exige compras superiores a $100.000. En estos casos, el pago debe hacerse mediante la billetera MODO utilizando QR.
Descuentos Banco Nación supermercados: ¿Cuál tiene reintegro sin tope?
Para quienes buscan flexibilidad total, Carrefour aparece como la opción más relajada. El sábado ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y, lo más importante, sin monto mínimo de compra.
En este caso, también se debe pagar con medios asociados al banco, aunque las condiciones son menos exigentes en comparación con otras cadenas.
¿Cómo aprovechar descuentos Banco Nación supermercados sin perder plata?
El secreto para exprimir al máximo estos beneficios está en planificar. Cada supermercado apunta a un tipo de consumo distinto:
- Día funciona bien para compras medianas con un mínimo accesible.
- Disco y Vea están pensados para grandes compras familiares.
- Carrefour se posiciona como el comodín para gastos chicos sin restricciones.
Además, el uso de billeteras digitales como MODO viene creciendo fuerte en, impulsado justamente por este tipo de beneficios, tal como señalan informes del sector financiero.
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