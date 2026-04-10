Los descuentos de Banco Nación en supermercados: El truco para pagar menos

En este caso, también se debe pagar con medios asociados al banco, aunque las condiciones son menos exigentes en comparación con otras cadenas.

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¿Cómo aprovechar descuentos Banco Nación supermercados sin perder plata?

El secreto para exprimir al máximo estos beneficios está en planificar. Cada supermercado apunta a un tipo de consumo distinto:

Día funciona bien para compras medianas con un mínimo accesible.

funciona bien para compras medianas con un mínimo accesible. Disco y Vea están pensados para grandes compras familiares.

y están pensados para grandes compras familiares. Carrefour se posiciona como el comodín para gastos chicos sin restricciones.

Además, el uso de billeteras digitales como MODO viene creciendo fuerte en, impulsado justamente por este tipo de beneficios, tal como señalan informes del sector financiero.

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