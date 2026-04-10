Por la guerra, Benjamin Netanyahu pide postergar su declaración judicial por corrupción

Netanyahu ya solicitó la cancelación de 4 audiencias.

Se esperaba que Netanyahu testificara el lunes 13/04 ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv.

Netanyahu, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, también tiene previsto testificar el martes —Día de Conmemoración del Holocausto— y el miércoles.

Las audiencias del juicio de Netanyahu se habían celebrado 3 veces por semana. Sin embargo, desde el inicio de su testimonio, Netanyahu solicitó reducirlas a 2 días semanales debido a sus compromisos en la guerra.

En una decisión excepcional, los jueces permitieron a la defensa programar la comparecencia de testigos para un 3er. día para agilizar el juicio. Los jueces escucharán simultáneamente a Netanyahu y a los testigos de la defensa, quienes declararán sobre las deficiencias en la investigación.

El presidente estadounidense Donald Trump para que el presidente israelí Isaac Herzog cancele el juicio e indulte a Netanyahu.

Líbano

Esto permite dar otro enfoque a los acontecimientos en el Líbano.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que USA debe cumplir sus compromisos de incluir al Líbano en el alto el fuego y detener los ataques israelíes contra el Líbano, según informaron los medios estatales iraníes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que antes de que comiencen las negociaciones con USA deben implementarse un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados.

En una publicación en X, Ghalibaf afirmó que las medidas eran parte de los compromisos adquiridos entre las partes y advirtió que las conversaciones no deberían comenzar hasta que se cumplieran.

Los embajadores de Israel y Líbano en en Washington DC -con la participación del embajador estadounidense en Beirut- deben fijar una fecha para una reunión preliminar, que tendría lugar antes de posibles conversaciones, a pesar de la falta de un alto el fuego y la oposición interna en Líbano.

Las exigencias de Hezbolá son la retirada israelí y que cualquier negociación posterior se realice a través de un intermediario.

El teléfono

Según una fuente israelí citada por CNN, Netanyahu mantuvo una conversación telefónica "tensa" con el presidente estadounidense Donald Trump antes de anunciar conversaciones directas con el Líbano.

La fuente añadió que Netanyahu comprendió que, si no exigía negociaciones directas, Trump podría declarar un alto el fuego vinculante para Israel.

Según el informe, fue al menos la 3ra. llamada telefónica sobre Líbano entre Trump y Netanyahu en la semana.

El martes 07/04, Netanyahu le pidió a Trump que no incluyera a Líbano en el alto el fuego con Irán.

En respuesta a CNN, la oficina del 1er. ministro afirmó que la llamada fue "amistosa" y que calificarla de "tensa" era "noticia falsa". La Casa Blanca declinó hacer declaraciones.

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