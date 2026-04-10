Gerardo Romano y el Parkinson: El crudo relato que causó impacto

Romano reveló: “Y me asusté”. Luego confesó de qué tenía temor. "De morirme".

Gerardo Romano Gerardo Romano contó cómo reaccionó cuando supo que tenía Parkinson. Foto: Captura de video YouTube 11/08/2025

Lecciones de Gerardo Romano sobre el Parkinson

La lucha de Gerardo Romano contra el Parkinson ha dejado varias lecciones que salieron a la luz en "Otro día perdido".

Romano dijo que, ese mismo día que se enteró del diagnóstico de Parkinson, se subió al escenario para actuar y no dejar que el miedo le ganara.

“Me salvó que a la noche tenía función de teatro. Hacía una obra que se llama "Un judío común y corriente", que la hice doce años”, detalló Romano.

También recuerda haber pensado: "O dejo todo porque tengo Parkinson y me voy a morir. O no. Y elegí no". De hecho, una de sus medicinas fue el arte.

El actor también habló de la importancia de mantenerse activo, en medio de un diagnóstico tan fuerte: “Hago natación tres veces por semana, nado un kilómetro cada vez”, dijo.

Y de cuidar el cerebro. Él lo hace repasando textos teatrales. “El músculo de la memoria, como cualquier músculo, se trabaja y hacés el esfuerzo mnemotécnico de acordarte de algo. La peleo”, contó.

Finalmente, otro de los motivos por los que Romano decidió no dejarse vencer por el Parkinson son sus hijos. “Tengo hijos por los cuales debo pelearla”, afirmó.

Embed - OTRO DÍA PERDIDO - Programa 09/04/26 - GERARDO ROMANO, UN ACTORAZO DE DÉCADAS DE TRAYECTORIA

¿Qué causa el Parkinson?

La causa exacta de la enfermedad de Parkinson se desconoce, pero se cree que esta afección del cerebro podría deberse a una combinación de factores genéticos, medioambientales y del envejecimiento.

En ese sentido, la Federación Española de Parkinson indica que la prevalencia de esta enfermedad aumenta exponencialmente a partir de los 60 años.

En cuanto a los factores genéticos, indica que se calcula que entre el 15% y el 25% de las personas con Parkinson cuentan con algún pariente que ha desarrollado esta enfermedad.

Mientras, en lo que tiene que ver con los factores medioambientales, hay estudios que sugieren el riesgo por el consumo continuado y extenso de agua de pozo o haber estado expuesto a pesticidas y herbicidas.

¿Cómo se empieza a manifestar el Parkinson?

Stanford Medicine indica que, los signos distintivos de la enfermedad de Parkinson son los síntomas motores, incluidos:

Movimientos lentos

Rigidez de los brazos, las piernas o el cuello

Temblor

Problemas de equilibrio

Dificultad para caminar o para la marcha

Contracciones musculares involuntarias

Problemas del habla

Problemas para tragar

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