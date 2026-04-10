Protesta de transportistas: El Gobierno responde que no se hará cargo

El motivo surge dado el alza que sufrió el combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que fue de más del 20%.

Frente a esto, desde el sector reclamaron una mesa de diálogo al Gobierno para solucionar el problema. Y avisaron que, de no obtener una respuesta en 48 horas, pondrán sobre la mesa la posibilidad de realizar un paro a nivel nacional, lo que dejaría sin circulación de granos a las principales zonas productivas del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TavoCibreiro/status/2042408389997731920&partner=&hide_thread=false Gran protesta de transportistas contra Milei en Quequén, invisibilizada por los grandes medios. pic.twitter.com/4CHuqWB8vJ — El Gordo Galpón (@TavoCibreiro) April 10, 2026

“Quienes suscribimos, en representación de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra) y en ejercicio del mandato unificado otorgado por las asambleas de transportistas autoconvocados a los largo y ancho del país, nos dirigimos a ustedes con el fin de exigir la apertura inmediata de una instancia formal de negociación", indica el escrito que fue remitido al Gobierno nacional.

Untra, junto a otros grupos de transportistas autoconvocados,mantiene hasta el momento unos 50 piquetes activos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Mendoza, Misiones y otras provincias, aunque los referentes aseguran que a medida que pasan los días y no hay respuesta oficial, se van sumando cada vez más y amenazaron con cortar tramos de la autopista Buenos Aires-Rosario y el acceso a los puertos de la ciudad santafesina.

Además, exportadores denunciaron afectación en las terminales portuarias de Quequén y Bahía Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lanacionmas/status/2042295213725532561&partner=&hide_thread=false “Tuvimos un incremento del combustible muy importante”



Sergio Bernardi, de la Asociación de Transporte Cerealero, habló en medio de la protesta de transportistas en Córdoba por la suba del gasoil.



En +Data a la Tarde pic.twitter.com/AWjyw7HzHL — La Nación Más (@lanacionmas) April 9, 2026

Preocupación en la agroindustria

Esta situación genera una gran preocupación en la agroindustria de cara a la cosecha de granos. De hecho, empresarios del sector alertaron esta semana sobre la inquietud que le generaba esta situación.

Consultadas este viernes por TN, fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) indicaron que el conflicto se agravó y parece estar lejos de resolverse.

“Efectivamente, los conflictos se han esparcido en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país. Los autoconvocados no dejan cargar en campo o acopio y eso impide que lleguen a puertos”, señalaron desde ambas entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

En este contexto, según explicaron, los embarques que venían a la Argentina están siendo desviados a Brasil en varios casos.

“Es urgente que las cámaras de transporte cumplan el acuerdo que firmaron este jueves en la ciudad de La Plata en el marco de la mesa provincial de tarifas de referencia”, enfatizaron.

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