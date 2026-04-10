El Gobierno de Javier Milei se desligó del conflicto iniciado por los transportistas, que vienen realizando protestas a la vera de las rutas en diversas provincias para incrementar las tarifas de referencia de carga. La respuesta oficial ante el pedido de una "mesa de diálogo" fue, palabras más, palabras menos, 'arréglense ustedes'.
ARRÉGLENSE...
Protesta de transportistas: El Gobierno responde que no se hará cargo
Transportistas que realizan protestas en las rutas de varias provincias le pidieron una "mesa de diálogo" al Gobierno nacional, que se desligó del problema.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, recordó que la “Mesa de Negociación” que funcionaba en conjunto con el sector fue eliminada dado que los propios actores la consideraban “poco funcional” y la percibían como "una instancia obligatoria adicional que complejizaba el sistema”.
El motivo de la disolución se dio en respuesta a una “necesidad del sector” y permitió “generar un espacio de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados, afianzando el principio de libertad económica y la desburocratización de los procesos administrativos”, dice el comunicado.
“Como consecuencia de esta medida, vigente desde 2025, la Secretaría de Transporte de la Nación dejó de intervenir en dichas negociaciones y no tiene responsabilidad alguna sobre los acuerdos que eventualmente se generen entre las partes”, remata.
Transportistas protestan en las rutas y evalúan un paro nacional
En los últimos días, diversas agrupaciones de transportistas autoconvocados mantienen protestas al costado de las rutas en distintas provincias en reclamo de un aumento de las tarifas de referencia de carga que oscile entre el 30% y 35%.
El motivo surge dado el alza que sufrió el combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que fue de más del 20%.
Frente a esto, desde el sector reclamaron una mesa de diálogo al Gobierno para solucionar el problema. Y avisaron que, de no obtener una respuesta en 48 horas, pondrán sobre la mesa la posibilidad de realizar un paro a nivel nacional, lo que dejaría sin circulación de granos a las principales zonas productivas del país.
“Quienes suscribimos, en representación de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra) y en ejercicio del mandato unificado otorgado por las asambleas de transportistas autoconvocados a los largo y ancho del país, nos dirigimos a ustedes con el fin de exigir la apertura inmediata de una instancia formal de negociación", indica el escrito que fue remitido al Gobierno nacional.
Untra, junto a otros grupos de transportistas autoconvocados,mantiene hasta el momento unos 50 piquetes activos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Mendoza, Misiones y otras provincias, aunque los referentes aseguran que a medida que pasan los días y no hay respuesta oficial, se van sumando cada vez más y amenazaron con cortar tramos de la autopista Buenos Aires-Rosario y el acceso a los puertos de la ciudad santafesina.
Además, exportadores denunciaron afectación en las terminales portuarias de Quequén y Bahía Blanca.
Preocupación en la agroindustria
Esta situación genera una gran preocupación en la agroindustria de cara a la cosecha de granos. De hecho, empresarios del sector alertaron esta semana sobre la inquietud que le generaba esta situación.
Consultadas este viernes por TN, fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) indicaron que el conflicto se agravó y parece estar lejos de resolverse.
“Efectivamente, los conflictos se han esparcido en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país. Los autoconvocados no dejan cargar en campo o acopio y eso impide que lleguen a puertos”, señalaron desde ambas entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas.
En este contexto, según explicaron, los embarques que venían a la Argentina están siendo desviados a Brasil en varios casos.
“Es urgente que las cámaras de transporte cumplan el acuerdo que firmaron este jueves en la ciudad de La Plata en el marco de la mesa provincial de tarifas de referencia”, enfatizaron.
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