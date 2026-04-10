Boca vs Independiente EN VIVO: a qué hora juega, formaciones y dónde ver

Boca recibe a Independiente a este sábado apartir de las 19:30hs en La Bombonera en un clásico más que atractivo correspondiente a la Fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. El Xeneize quiere seguir en alza mientras que el Rojo quiere aprovechar la buena energía que dejó la victoria contra Racing.
Probable formación de Independiente
Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros.
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