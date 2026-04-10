Boca vs Independiente EN VIVO: a qué hora juega, formaciones y dónde ver

Boca recibe a Independiente a este sábado apartir de las 19:30hs en La Bombonera en un clásico más que atractivo correspondiente a la Fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. El Xeneize quiere seguir en alza mientras que el Rojo quiere aprovechar la buena energía que dejó la victoria contra Racing.

Cómo llegan Boca e Independiente Boca llega al clásico contra Independiente más que entonado. Parece que Claudio Úbeda ya encontró al equipo titular y partido a partido el nivel futbolístico viene siendo cada vez más alto. En la última fecha del Torneo Apertura logró un triunfo importante ante Talleres en Córdoba y posteriormente debutó en Copa Libertadores con una victoria ante Universidad Católica.

En cuanto a la formación hay buenas y malas noticias. Marcelo Weigandt y Miguel Merentiel llegan tocados a la cita y es casi un hecho que Úbeda los resguardará. Por otra parte se recuperaron Exequiel Zeballos y Agustín Marcherín que podrían ser de la partida luego de mucho tiempo. El que es seguro que no estará es Leandro Paredes por acumulación de amarillas.

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Independiente está teniendo un resurgimiento. El equipo de Gustavo Quinteros no estaba transitando por su mejor momento pero llegó la victoria contra Atenas por Copa Argentina para darle aire al Rojo y finalmente llegó el triunfo en el clásico contra Racing, algo que confían en Avellaneda sea un punto de inflexión dentro del Torneo Apertura. Ahora es momento de revalidar contra Boca en La Bombonera.

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El Rojo tiene bajas importantes para esta cita. Ignacio Pussetto no estará a disposición por un traumatismo de rodilla y Santiago Montiel, una de las armas principales en ofensiva sufrió un desgarro el domingo pasado. La buena noticia para Quinteros es que recupera a Matías Abaldo, uno de los futbolistas más importantes del equipo. image ¿Cómo se encuentra el historial entre Boca e Independiente? Contando solamente el profesionalismo, Boca e Independiente se enfrentaron en 191 oportunidades. El que está arriba en el historial es el Xeneize con 71 victorias por sobre los 63 triunfos del Rojo y terminaron igualados en 57 ocasiones. Minuto a minuto Live Blog Post Probable formación de Independiente Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros. Live Blog Post Probable formación de Boca Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda. Live Blog Post Hora y TV: Dónde ver Boca vs Independiente A partir de las 19:30hs el encuentro se verá por la pantalla de TNT Sports + EN GOLAZO24 La frase picante de Ander Herrera que enfureció a River y festejó todo Boca Alejandro Garnacho reveló la verdad de su futuro en medio de los rumores de River El defensor que River traerá de Europa para borrar a Lucas Martínez Quarta