Amenaza en escuela y tensión política en Cipolletti (Río Negro)

Este viernes hubo clases con normalidad, pero bajo custodia policial en las inmediaciones. La presencia de efectivos buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

image Localización de Cipolletti

Padres en alerta y reclamo de respuestas

El episodio generó un fuerte impacto: Un grupo de padres se autoconvocó frente a la institución para exigir mayor intervención y garantías de seguridad.

El caso, además, agrega un condimento político sensible por el vínculo familiar con una diputada del espacio libertario, en un contexto donde la violencia en ámbitos escolares vuelve a instalarse en la agenda pública.

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