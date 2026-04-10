Un grave episodio sacudió a Cipolletti: el hijo de la diputada libertaria Lorena Villaverde fue denunciado por amenazas de muerte contra sus compañeros en el colegio Estación Limay. La Justicia activó un protocolo de prevención. Fuerte preocupación entre padres.
DENUNCIA EN CURSO
Amenaza en escuela y tensión política en Cipolletti (Río Negro)
El hijo de la diputada libertaria, Lorena Villaverde, habría dicho que mataría "a otros estudiantes" de su colegio. El menor tiene 13 años.
¿Qué se sabe hasta ahora?
Según confirmaron fuentes del caso, en Río Negro, la directora del establecimiento radicó la denuncia tras advertir que el alumno de segundo año habría dicho que asistiría armado a la escuela para matar a otros estudiantes. La presentación se realizó en la Comisaría Cuarta.
¿Quiénes intervienen?
Participan la Fiscalía N°1 de Cipolletti, a cargo de la fiscal Eugenia Vallejos, quien ordenó la inmediata implementación de medidas de seguridad en el colegio ubicado sobre la calle Ingeniero Krause al 450.
Desde la investigación precisaron que se activó la intervención de organismos clave: Policía, SENAF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Objetivo: Contener la situación y prevenir riesgos
Menor no punible y clases bajo custodia
El estudiante implicado tiene 13 años, por lo que no es punible. No obstante, se resolvió que no asista al establecimiento mientras avance el proceso.
Este viernes hubo clases con normalidad, pero bajo custodia policial en las inmediaciones. La presencia de efectivos buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa.
Padres en alerta y reclamo de respuestas
El episodio generó un fuerte impacto: Un grupo de padres se autoconvocó frente a la institución para exigir mayor intervención y garantías de seguridad.
El caso, además, agrega un condimento político sensible por el vínculo familiar con una diputada del espacio libertario, en un contexto donde la violencia en ámbitos escolares vuelve a instalarse en la agenda pública.
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