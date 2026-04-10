Escándalo en Mayorista Vital: Gusanos en alimentos y clausura total

Mayorista Vital: ¿Qué irregularidades detectaron las autoridades?

Durante la inspección, los agentes municipales confirmaron la presencia de alimentos contaminados, principalmente arroz y fideos con signos evidentes de infestación.

Pero eso no fue todo. Según consta en el acta contravencional N°17.076, también se verificó que el local tenía la habilitación vencida, una falta administrativa que agrava considerablemente el panorama.

Ante este escenario, las autoridades procedieron al secuestro de la mercadería en infracción y a la clausura preventiva del establecimiento, que permanecerá cerrado hasta regularizar su situación.

Este doble incumplimiento, fue clave para que se tomara una medida tan contundente.

¿Qué dijo la denunciante sobre Mayorista Vital?

A pesar de haber sido quien impulsó la denuncia, la mujer expresó sentimientos encontrados. Por un lado, lamentó la clausura del comercio debido al impacto económico que puede tener en trabajadores y pequeños revendedores.

“Sé que mucha gente vive de ahí o compra para revender”, afirmó. Sin embargo, fue tajante al remarcar que la salud debe estar por encima de todo. “Esto le puede pasar a cualquiera y las consecuencias pueden ser peores”.

Además, destacó la naturalidad con la que fue tratada su queja inicial, algo que la sorprendió y la motivó aún más a avanzar con la denuncia.

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Mayorista Vital bajo la lupa: Antecedentes y controles

Mayorista Vital es una de las cadenas mayoristas más conocidas del país, con presencia en varias provincias y un fuerte flujo de clientes que buscan precios competitivos para consumo o reventa.

Este tipo de establecimientos está sujeto a controles periódicos por parte de autoridades municipales y provinciales, especialmente en lo que respecta a la conservación de alimentos y condiciones de higiene.

Especialistas en bromatología señalan que la presencia de gorgojos puede deberse a fallas en el almacenamiento o en la rotación de productos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria.

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