Un nuevo tipo de planeta tiene a los científicos perplejos y no sólo tiene que ver con su olor apestosamente particular. Conocido como L 98-59 d, se trata de un exoplaneta que desconcierta a la ciencia y que podría contribuir a reformar la manera en que se clasifican los planetas.
NO SÓLO POR SER APESTOSO
"Huevos podridos": Nuevo planeta maloliente desconcierta a científicos
Un nuevo tipo de planeta fuera de nuestro Sistema Solar tiene a los científicos de cabeza y no sólo por su olor apestoso.
Científicos sorprendidos con un planeta que no encaja y es apestoso
Un estudio liderado por la Universidad de Oxford acaba de descubrir características inusuales en un nuevo tipo de planeta fuera de nuestro Sistema Solar.
Observaciones del Telescopio Espacial James Webb (JWST) y de observatorios terrestres sugirieron que L 98-59 d tenía algo extraordinario.
De acuerdo con el estudio, el exoplaneta presenta una densidad significativamente baja para su tamaño, que es aproximadamente 1,6 veces mayor que el de la Tierra.
Además, su atmósfera es rica en gases de azufre.
Toda esta combinación, hace que L 98-59 d no encaje entre las categorías habituales de planetas. "Incompatible con los escenarios de enanas gaseosas y mundos acuáticos", escriben los autores.
Los científicos ahora creen que este descubrimiento podría modificar la manera en que se clasifican actualmente los planetas pequeños en la galaxia.
"Parece pertenecer a una clase de planeta completamente diferente que contiene moléculas pesadas de azufre", detalla el sitio especializado EurkAlert.
¿Por qué el nuevo planeta descubierto huele a huevo podrido?
Además de presentar una densidad sorprendentemente baja, este planeta llama la atención por lo apestoso que probablemente sea.
Y es que, L 98-59 d almacena grandes cantidades de azufre en las profundidades de un océano permanente de magma.
"El interior de L 98-59 d está compuesto por un océano de magma permanente, lo que permite la retención a largo plazo de volátiles en su manto durante miles de millones de año", según los autores.
En ese contexto, el océano de magma contribuye a mantener una atmósfera densa rica en hidrógeno, donde hay gases como sulfuro de hidrógeno.
Precisamente, es el gas de sulfuro de hidrógeno el que le da al planeta su fama de mal oliente o de que huele a huevos podridos.
“El sulfuro de hidrógeno, gas responsable del olor a huevos podridos, parece desempeñar un papel protagonista en este caso”, explicó el Dr. Richard Chatterjee, de la Universidad de Leeds y la Universidad de Oxfor, apunta The Sun.
“Pero, como siempre, se necesitan más observaciones para comprender este planeta y otros similares", agregó. “Una investigación más profunda podría demostrar que los planetas con olores bastante penetrantes son sorprendentemente comunes”
Los hallazgos se han publicado en Nature Astronomy.
---------
Más noticias en Urgente24
Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios
Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces
Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones
Tucker Carlson, lapidario con el sionismo, sería acusado por Donald Trump de "traición"
La herencia de Jorge Lanata sumó un nuevo capítulo con una propuesta inesperada