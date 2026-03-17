"Huevos podridos": Nuevo planeta maloliente desconcierta a científicos

Toda esta combinación, hace que L 98-59 d no encaje entre las categorías habituales de planetas. "Incompatible con los escenarios de enanas gaseosas y mundos acuáticos", escriben los autores.

Los científicos ahora creen que este descubrimiento podría modificar la manera en que se clasifican actualmente los planetas pequeños en la galaxia.

"Parece pertenecer a una clase de planeta completamente diferente que contiene moléculas pesadas de azufre", detalla el sitio especializado EurkAlert.

Planeta L 98 59 d Recreación artística del exoplaneta L 98-59 d. (Crédito: Mark A. Garlick / markgarlick.com.)

¿Por qué el nuevo planeta descubierto huele a huevo podrido?

Además de presentar una densidad sorprendentemente baja, este planeta llama la atención por lo apestoso que probablemente sea.

Y es que, L 98-59 d almacena grandes cantidades de azufre en las profundidades de un océano permanente de magma.

"El interior de L 98-59 d está compuesto por un océano de magma permanente, lo que permite la retención a largo plazo de volátiles en su manto durante miles de millones de año", según los autores.

En ese contexto, el océano de magma contribuye a mantener una atmósfera densa rica en hidrógeno, donde hay gases como sulfuro de hidrógeno.

Precisamente, es el gas de sulfuro de hidrógeno el que le da al planeta su fama de mal oliente o de que huele a huevos podridos.

“El sulfuro de hidrógeno, gas responsable del olor a huevos podridos, parece desempeñar un papel protagonista en este caso”, explicó el Dr. Richard Chatterjee, de la Universidad de Leeds y la Universidad de Oxfor, apunta The Sun.

“Pero, como siempre, se necesitan más observaciones para comprender este planeta y otros similares", agregó. “Una investigación más profunda podría demostrar que los planetas con olores bastante penetrantes son sorprendentemente comunes”

Los hallazgos se han publicado en Nature Astronomy.

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