Champions League: Manchester City-Real Madrid, en busca de la remontada

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Champions League: El resto de los partidos del martes

La jornada de Champions League arrancará temprano en este martes, ya que a las 14:45hs de Argentina se enfrentarán Sporting de Lisboa y Bodo Glimt. En la ida en Noruega fue victoria local por 3 a 0, dando otra sorpresa en esta Champions League.

A las 17hs además del partido entre el City y Madrid jugarán Chelsea y PSG. El conjunto francés goleó al inglés por 5-2 en París en la ida y complicó las chances del equipo londinense de meterse entre los 8 mejores.

El último duelo de las 17hs será Arsenal y Bayer Leverkusen y jugarán en Inglaterra. En la ida jugada en Alemania empataron 1 a 1 y esta es la serie más pareja y la única, digamos, que no está liquidada, ya que el resto de los partidos tiene una diferencia de 3 goles, algo difícil de levantar.