Manchester City y Real Madrid se medirán en el Etihad Stadium a partir de la hora 17 de Argentina por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. La ida fue un 3-0 para el “Merengue” con una descollante actuación de Federico Valverde que anotó un triplete. Ahora los de Guardiola quieren remontar.
MINUTO A MINUTO
Champions League: Manchester City-Real Madrid, en busca de la remontada
Manchester City recibe a Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, busca remontar el 3-0 de la ida.
Manchester City-Real Madrid: Toda la previa de los octavos de Champions League
Vuelve la Champions League y regresa con las revanchas de los octavos de final, entre martes y miércoles se definirán los 8 equipos que pasarán a cuartos de final de esta edición de 2026 y esta tarde uno de los duelos estelares es Manchester City- Real Madrid. Este será el partido que le traeremos en vivo.
La ida fue un contundente 3-0 del Real Madrid con 3 goles de Federico Valverde, el uruguayo sorprendió con su primer triplete y encima en que partido. Ahora los de Guardiola buscarán igualar la serie y para eso ponen toda la carne en el asador, además seguramente saldrán con todo desde el inicio del partido.
El encuentro arrancará a las 17hs de Argentina, en el horario estelar (antes jugarán Sporting Lisboa y Bodo Glimt), y se podrá ver en ESPN y Disney Premium. Las formaciones de los equipos serán las siguientes:
Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Champions League: El resto de los partidos del martes
La jornada de Champions League arrancará temprano en este martes, ya que a las 14:45hs de Argentina se enfrentarán Sporting de Lisboa y Bodo Glimt. En la ida en Noruega fue victoria local por 3 a 0, dando otra sorpresa en esta Champions League.
A las 17hs además del partido entre el City y Madrid jugarán Chelsea y PSG. El conjunto francés goleó al inglés por 5-2 en París en la ida y complicó las chances del equipo londinense de meterse entre los 8 mejores.
El último duelo de las 17hs será Arsenal y Bayer Leverkusen y jugarán en Inglaterra. En la ida jugada en Alemania empataron 1 a 1 y esta es la serie más pareja y la única, digamos, que no está liquidada, ya que el resto de los partidos tiene una diferencia de 3 goles, algo difícil de levantar.