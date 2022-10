Colosal explosión de rayos gamma a millones de años luz

On 2022-10-10 I observed the optical afterglow of the extremely bright GRB 221009A = Swift J1913.1+1946 remotely using telescope of Burke-Gaffney Observatory @smubgobs.



Image: stacked 12x300 sec., Ic filter.



More information: https://t.co/sjocA0PCOo@Astroguyz @El_Universo_Hoy pic.twitter.com/mSCKWZzkuI