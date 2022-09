Hallan misterioso diamante originado en el espacio exterior

“Es un descubrimiento importante porque ahora que tenemos cristales más grandes, podemos tener una mejor idea de cómo se formaron y tal vez replicar ese proceso en el laboratorio”, precisó Salek.

El análisis del equipo sugiere que los cristales fueron creados por una reacción entre el grafito, que está hecho de átomos de carbono, y un fluido de hidrógeno, metano, oxígeno y sustancias químicas de azufre que probablemente se formaron cuando un asteroide se estrelló contra el planeta enano y se rompió en fragmentos que eventualmente cayeron a la Tierra.

"Cuando el planeta se rompió, fue como quitar la tapa de una botella de Coca-Cola: liberó la presión y esa caída de presión combinada con las altas temperaturas condujo a la liberación de este fluido supercrítico", ilustró Tomkins.

Debido a que son aproximadamente un 60% más duros que los diamantes normales, los resultados podría tener importantes aplicaciones industriales si pudieran fabricarse sintéticamente.

El trabajo fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

image.png La microscopía electrónica reveló diamantes hexagonales. [Imagen: Universidad RMIT]

