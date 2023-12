Golden Globes 2024: Lista peleada con Barbie vs. Oppenheimer

Compite en las categorías de Mejor Película - Musical o Comedia, Mejor Director, Mejor Actriz - Musical o Comedia, Mejor Actor de Reparto y tres Mejor Canción Original, por las canciones de Billie Eilish, Dua Lipa y Gosling.

Ryan Gosling - I'm Just Ken (From Barbie The Album) [Official Audio]

Barbie es una comedia romántica que narra la historia de una joven que sueña con ser una diseñadora de moda, pero que se siente atrapada en un mundo superficial y materialista. Su vida cambia cuando conoce a Ken, un fotógrafo que le muestra una nueva perspectiva de la belleza y el amor.

Oppenheimer, el desafío de Nolan

La cinta de Christopher Nolan, que narra la vida del científico que lideró el proyecto de la bomba atómica, es la principal rival de Barbie en los Globos de Oro 2024.

El filme, protagonizada por Cillian Murphy y Jessica Chastain, compite en las categorías de Mejor Película - Drama, Mejor Director, Mejor Actor - Drama, Mejor Actriz - Drama y cuatro más.

Pódcast análisis de Oppenheimer:

OPPENHEIMER ¿SI O NO? - UN DEBATE PICANTE SOBRE LA ÚLTIMA DE NOLAN

Killers of the Flower Moon, el regreso de Scorsese

La película de Martin Scorsese, basada en el libro homónimo de David Grann, es otra de las favoritas en los Globos de Oro 2024.

La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, compite en las categorías de Mejor Película - Drama, Mejor Director, Mejor Actor - Drama y dos más.

image.png

Killers of the Flower Moon es un drama histórico que cuenta la historia real de los asesinatos de los indios Osage, que fueron víctimas de una conspiración para robarles sus tierras y su petróleo en la década de 1920.

Los desaires y las novedades de los Globos de Oro 2024

Los Globos de Oro 2024 también dejaron fuera a varios contendientes importantes, que no han logrado obtener ninguna nominación. Entre ellos, se encuentran la película The Color Purple, protagonizada por Taraji P. Henson, y la serie The Crown, que había arrasado en las ediciones anteriores.

Por otro lado, los Globos de Oro 2024 también han presentado dos nuevas categorías competitivas. Una de ellas es la de Mejor Comediante de Stand-Up en Televisión, que premia a los mejores espectáculos de humor en vivo. Entre los nominados, se encuentran Dave Chappelle, Hannah Gadsby, Kevin Hart y Amy Schumer.

image.png

La otra es la de Logros Cinematográficos y de Taquilla en Películas, que premia a las películas que han recaudado más de 150 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 100 millones deben provenir de la venta de entradas a nivel nacional.

Entre las nominadas, se encuentran Guardianes de la Galaxia: Vol. 3, Oppenheimer, Barbie y el documental Eras Tour de Taylor Swift.

