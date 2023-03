Premios Oscar 2023: Todo lo que se sabe hasta ahora

Riz Ahmed, ganador del Oscar al cortometraje de acción en vivo del año pasado, Emily Blunt, la ocho veces nominada Glenn Close, las ganadoras del Oscar Jennifer Connelly y Ariana DeBose (que ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto el año pasado).

presentadores oscar 2023.png

También estarán el ganador del Oscar Honorario Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, el ganador del año pasado como Actor de Reparto Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, el ganador del Oscar Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

Oscar 2023: Lenny Kravitz cantará en In Memoriam

El reconocido musico le pondrá su voz al segmento que recuerda a aquellos que murieron durante el 2022, y espués del tributo In Memoriam, más de 200 cineastas, artistas y ejecutivos serán homenajeados en una galería de fotos ampliada en A.frame, la revista digital de la Academia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Academy (@theacademy)

Lenny Kravitz posee una más que ominosa carrera musical, con una trayectoria de más de 3 décadas: Incluye 11 álbumes de estudio que han vendido 40 millones de copias en todo el mundo y ganado 4 premios Grammy consecutivos. Kravitz apareció en películas como Los juegos del hambre: En llamas, El mayordomo y Precious.

Kravitz tiene profundas conexiones con Hollywood. Estuvo casado con la actriz Lisa Bonet y su hija es la actriz de The Batman y la saga de Divergente, Zoë Kravitz.

Canciones en vivo: Rihanna domina la escena

De las canciones nominadas al Oscar, 4 se interpretarán en vivo sobre el escenario, donde quien llevará todos los reflectores es Rihanna, que desde su regreso a la música no ha parado de subirse a los espectáculos. En esta oportunidad, interpretando "Lift Me Up" de la banda sonora de Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Todo en todas partes al mismo tiempo tiene como candidata a “This Is a Life”, que será presentada por David Byrne, Son Lux, y la nominada Stephanie Hsu.

rihanna lady gaga.png

Sofia Carson y la compositora Diane Warren subirán con la candidata “Applause” (de Tell It Like a Woman) y la favorita a llevarse la estatuilla, “Naatu Naatu” del film de Netflix RRR, llevará toda la exuberancia y el colorido de Bollywood a Los Angeles.

Solo resta confirmar que Lady Gaga (quien alzó el Oscar memorablemente gracias a “Shallow” de Nace una estrella) interprete “Hold My Hand”, perteneciente a la película de Tom Cruise, Top Gun: Maverick.

