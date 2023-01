Vuelven los Golden Globes: Horario, nominados y polémica

Bajo una creciente presión, y sobre todo luego de que el streaming diera un paso al costado, la HFPA se comprometió a reformarse, diversificó su membresía y cambió algunas de las formas en que opera. Ahora tiene 96 miembros, pero donde sólo 6 son miembros negros, junto con 103 votantes que no son miembros, de los cuales también, sólo 12 son miembros racializados. Ya saben, más diversos que nunca.

No obstante, éstas son la clase de discusiones estériles que se terminarían definitivamente si los ingresos a una asociación o institución se hicieran 50/50 y no por cupos mínimos, o mejor aún, si sólo se determinara idoneidad por las capacidades o habilidades del miembro potencial, independientemente de su etnia, género o nacionalidad. Pero los estadounidenses no están preparados para esa conversación.

Los actores que asisten a los Golden Globes (y los que no)

Tom Cruise fue de los que protestaron con más fuerza al devolver tres de sus premios de los Golden Globes y en esta ceremonia estará en la mira, ya que no obtuvo ninguna nominación individual y quedó sembrada la duda sobre una posible revancha, sin embargo, "Top Gun: Maverick" sí está nominada a mejor película dramática.

Tom Cruise Golden Globes.png

El programa ha anunciado una lista de presentadores, entre ellos Ana de Armas, quien está nominada por su interpretación de Marilyn Monroe en la película biográfica de Netflix, Blonde, Jamie Lee Curtis, candidata a mejor actriz de reparto por Everything Everywhere All at Once, y Niecy Nash, quien está nominada por su papel en Monster: The Jeffrey Dahmer Story de Netflix.

the-whale-1662304488.jpg

Pero del mismo modo, Brendan Fraser, quien está nominado a mejor actor en un drama por su interpretación de un hombre con obesidad mórbida en The Whale, sostuvo su posición de no asistir a la ceremonia, citando el manejo de la acusación de la HFPA cuando un exlíder de la organización, Philip Berk, lo manoseó en un almuerzo en 2003.

Berk negó la acusación y ya no es miembro, pero ¡Cuidado! Ahora los Golden Globes regresaron con toda la diversidad que su agenda les permite procesar.

