Ministra de Finlandia: "OlivosGate" de alcohol y excesos

Por lo tanto, Sanna Marin otorgó una nueva conferencia de prensa este viernes (19/08). La ministra argumentó que su video viral solo se trataba de un festejo dentro de los límites de la legalidad.

Sin embargo, el medio finlandés iltalehti señala que en uno de los videos se escucha a un miembro de la fiesta hablar de "banda de harina". Los festejantes cantaban a coro una canción que mencionaba “Jauhojeng", traducido al español como " pandilla de harina", aludiendo a la cocaína.

image.png La Rock Star de la política finlandesa.

Por su parte, en la rueda de prensa de hoy (19/08) en Helsinki, la líder política se mostró muy ofuscada por la divulgación de dicho material, considerándolo un acto ajeno a su círculo íntimo. El medio finlandés iltalehti confirmó que la propia ministra ha dicho públicamente hoy haberse realizado un testeo de drogas.

En propias palabras de Sanna durante la conferencia de hoy:

En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves de que he consumido drogas. Por mi propia protección legal, aunque considero que la exigencia de un test de drogas no es razonable, para borrar tales sospechas hoy me he sometido a un test de drogas En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves de que he consumido drogas. Por mi propia protección legal, aunque considero que la exigencia de un test de drogas no es razonable, para borrar tales sospechas hoy me he sometido a un test de drogas

El broche de oro de este escándalo político que sacude Helsinki, culmina con este nuevo video de la mandataria dentro del restaurante Teatter que ha sido viralizado desde el día de ayer (18/08).

En dichas imágenes se ve como el músico finlandés Olavi Uusivirta baila cariñosamente con la ministra y hasta le besa su cuello, a pesar de que Sanna está casada. La mandataria se halla en pareja con el exfutbolista Markus Räikkönen y ambos son padres de una niña de 4 años. Según medios locales, el suceso correspondería al mismo fin de semana del primer video (06/08).

Un viernes incómodo para la mandataria que tuvo que responder toda clase de preguntas como si alguna vez consumió narcóticos o si el marido estaba al tanto del video. En cuanto a la pregunta de si consumió estupefacientes esa noche del video, ella respondió: "No que yo sepa".

https://twitter.com/ElHuffPost/status/1560582718324445184 Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, responde sobre sus vídeos saliendo de fiesta: "No estoy siendo chantajeada. Son vídeos privados y no debían ser públicos" pic.twitter.com/OxiYBTGoeM — El HuffPost (@ElHuffPost) August 19, 2022

Enemiga de Putin

La líder del Partido Social Demócrata no escatima en rebeldía. De hecho, la crianza de Sanna fue en absoluta libertad. Su madre soltera y en pareja con otra mujer fueron su figuras parentales en un hogar "arcoiris", según propias palabras.

En una entrevista del 2015 para el periódico finlandés Menaiset, la Primer Ministra explicaba inaugurar en su familia el acceso a la educación universitaria. Asimismo, Sanna se enlistó en el Partido Demócrata de Finlandia con apenas 20 años y es Licenciada en Administración de la Universidad de Tampere -una pintoresca ciudad al sur del país- de la que fue concejala a los 27 años.

image.png En la Marcha del Orgullo Gay en Helsinki.

La polémica por la viralización de los videos de sus fiestas y momentos de dispersión-transgresión no pueden opacar su gran labor política.

La líder de Finlandia en conjunto con la Primer Ministra de Suecia se plantaron ante las amenazas de guerra de Putin si ambos países ingresaban a la OTAN: "Nos uniremos si es necesario" sostuvo. La mandataria ya había solicitado a los países europeos que dejarán de importar gas y petróleo ruso como medida de castigo económico ante el accionar bélico ruso en Ucrania.

En pocas semanas, a partir de los resultados sanguíneos se determinará si la joven mandataria fue parte de un ágape íntimo -y sano- y una mano malintencionada obró con cizaña. O bien, si la ministra los fines de semana guarda el cetro presidencial para ser esa chica rebelde de Tampere.

