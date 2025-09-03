El Elevador de la Gloria es una de las grandes atracciones turísticas de Lisboa (Portugal). Lo toman más de tres millones de personas por año, entre lugareños y turistas. El miércoles (03/09) fue protagonista de un descarrilamiento y posterior choque contra un edificio, dejó 15 muertos y 18 heridos. Conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto.
ELEVADOR DE LA GLORIA
Portugal de luto: 15 muertos al descarrilar y chocar histórico trasbordador
El tranvía funicular es el más utilizado en el centro de Lisboa (Portugal). El accidente, que dejó 15 muertos, se produjo cuando descarriló y chocó contra un edificio.
Lo inauguraron en 1885, obra del ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard, que replicó sus trabajos en Oporto y Braga. Desde 2002 está considerado Monumento Nacional.
Cuando comenzó a funcionar, el Elevador de la Gloria contaba con grandes tanques de agua instalados en la parte trasera y delantera, según si el recorrido era de subida o bajada, que lo ayudaban a moverse gracias a la fuerza de la gravedad. Después se pasó al vapor y, finalmente, en 1914 comenzó a operar con energía eléctrica. Detalla el medio Clarin.
Está compuesto por dos vagones que se cruzan a mitad de camino. No es la primera vez que protagoniza un accidente, ya que el funicular descarriló en 2018 sin cobrarse víctimas, aunque el servicio quedó paralizado por un mes.
Este transporte tiene un recorrido muy corto, aunque sirve para ahorrarse la cuesta y disfrutar de espectaculares vistas de la ciudad.
El viaje en el funicular es de unos cinco minutos para el ascenso de 260 metros. El precio del billete para un solo trayecto es de 3,10 euros y de 4,10 euros para la ida y la vuelta. Sus horarios van desde las 7.55 hasta casi la medianoche, siendo las horas de la mañana en las que va menos transitado.
Una testigo relató a la cadena de noticias SIC que el funicular descendió “desenfrenado” por la pendiente, chocó con un edificio y "se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno”.
