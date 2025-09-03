Portugal de luto: 15 muertos al descarrilar y chocar histórico trasbordador

El viaje en el funicular es de unos cinco minutos para el ascenso de 260 metros. El precio del billete para un solo trayecto es de 3,10 euros y de 4,10 euros para la ida y la vuelta. Sus horarios van desde las 7.55 hasta casi la medianoche, siendo las horas de la mañana en las que va menos transitado.

funicular-lisboa-accidente Estado en que quedó la unidad accidentada

Una testigo relató a la cadena de noticias SIC que el funicular descendió “desenfrenado” por la pendiente, chocó con un edificio y "se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno”.

