Por lo menos 26 de los 36 países que participaron el jueves (04/09) en la "coalición de buena voluntad" en París por Ucrania se comprometieron formalmente a desplegar tropas "como fuerzas de seguridad o a estar presentes en tierra, mar o aire". Fue después de que conversaran vía digital con el presidente Donald Trump.
TROPAS LISTAS
26 paises buscan frenar el avance de Putin en Europa
Emmanuel Macron en reunión con líderes europeos, incluido Volodimir Zelenski, aseguró que las tropas irán a Ucrania concluida la guerra.
"Estas fuerzas se desplegarán durante un alto el fuego, pero no en primera línea", advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en el palacio del Elíseo.
El jefe de gobierno aclaró
Luego de una videoconferencia con Donald Trump, aseguró que el "apoyo estadounidense" a estas "garantías de seguridad" para Kiev se concretaría"en los próximos días".
¿Nuevas sanciones?
Macron también afirmó que los europeos impondrían nuevas sanciones, "en colaboración con Estados Unidos", si Moscú continuaba negándose a la paz.
¿El objetivo de estos desplazamientos por tierra, aire y mar? Disuadir a Rusia de nuevas agresiones. Para ello, Emmanuel Macron anunció que no habrá limitaciones en el tamaño ni la capacidad del ejército ucraniano. Pero no precisó las fuerzas de la coalición que participarán.
Está todo planificado
Los jefes de Estado Mayor tienen todo planificado y se pondrán en marcha cuando un alto el fuego, un armisticio o un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia se concrete.
Falsas pretensiones rusas
Emmanuel Macron denunció las falsas pretensiones de Rusia, que no quiere que fuerzas europeas participen como garantías de seguridad. En ese item afirmó
Nuevas sanciones
"Si Rusia continúa rechazando la paz, los europeos impondrán nuevas sanciones, en colaboración con Estados Unidos", advirtió el jefe de Estado.
"El bando de la paz está presente en todas las capitales europeas", reiteró.
Llamada a Trump
La "coalición de los dispuestos", que se reunió este jueves en el Palacio del Elíseo, suma a 35 países, principalmente europeos, pero también Australia y Nueva Zelanda.
El palacio del Elíseo fue el escenario de esta nueva cumbre de los países de la coalición de buena voluntad, que culminó con una llamada al presidente estadounidense Donald Trump.
El Palacio del Elíseo anunció que los líderes europeos comenzaron su conversación con Trump a las dos y media de la tarde. Dos temas en la agenda: un llamado a que Estados Unidos imponga más sanciones a Rusia y las contribuciones de cada país a las futuras garantías de seguridad para Ucrania.
Los aliados de Ucrania coincidieron en "la necesidad de continuar la asistencia intensiva a Kiev para su defensa" y en que una paz duradera requiere "sólidas garantías de seguridad", declaró el jueves el primer ministro checo, Petr Fiala, tras las conversaciones mantenidas entre los líderes ese mismo día.
