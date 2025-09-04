26 paises buscan frenar el avance de Putin en Europa

¿El objetivo de estos desplazamientos por tierra, aire y mar? Disuadir a Rusia de nuevas agresiones. Para ello, Emmanuel Macron anunció que no habrá limitaciones en el tamaño ni la capacidad del ejército ucraniano. Pero no precisó las fuerzas de la coalición que participarán.

Está todo planificado

Los jefes de Estado Mayor tienen todo planificado y se pondrán en marcha cuando un alto el fuego, un armisticio o un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia se concrete.

BbiA7_led_720x0__1 El Presidente ucraniano junto a Emmanuel Macron en el Palacio Eliseo

Falsas pretensiones rusas

Emmanuel Macron denunció las falsas pretensiones de Rusia, que no quiere que fuerzas europeas participen como garantías de seguridad. En ese item afirmó

Es Rusia la que está optando por intensificar esta guerra

Nuevas sanciones

"Si Rusia continúa rechazando la paz, los europeos impondrán nuevas sanciones, en colaboración con Estados Unidos", advirtió el jefe de Estado.

"El bando de la paz está presente en todas las capitales europeas", reiteró.

donald trump.jpg Donald Trump mantuvo contacto con los jefes europeos en París

Llamada a Trump

La "coalición de los dispuestos", que se reunió este jueves en el Palacio del Elíseo, suma a 35 países, principalmente europeos, pero también Australia y Nueva Zelanda.

El palacio del Elíseo fue el escenario de esta nueva cumbre de los países de la coalición de buena voluntad, que culminó con una llamada al presidente estadounidense Donald Trump.

El Palacio del Elíseo anunció que los líderes europeos comenzaron su conversación con Trump a las dos y media de la tarde. Dos temas en la agenda: un llamado a que Estados Unidos imponga más sanciones a Rusia y las contribuciones de cada país a las futuras garantías de seguridad para Ucrania.

Los aliados de Ucrania coincidieron en "la necesidad de continuar la asistencia intensiva a Kiev para su defensa" y en que una paz duradera requiere "sólidas garantías de seguridad", declaró el jueves el primer ministro checo, Petr Fiala, tras las conversaciones mantenidas entre los líderes ese mismo día.

