El asesinato de la niña parisina relanza la xenofobia de derecha

La ultraderechista y pro-fascista Marine Le pen, presidente de la Agrupación Nacional, se dirigió a la primera ministra, Elisabeth Borne: “ El sospechoso de este acto de barbarie no debió estar en nuestro territorio (…) No habéis medido la inmensa, la profunda emoción que esta tragedia ha despertado en el corazón del pueblo francés”, dijo Le Pen. Lo que causó la incomodidad de la primer ministra fue la siguiente declaración de Le Pen: "Demasiados crímenes y delitos son cometidos por inmigrantes clandestinos que no se ha querido o no se ha sabido enviar a sus países". Ante ello, Borne solicitó un poco de “decencia” y respetar el dolor de la familia Daviet.