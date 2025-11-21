Donald Trump aniquila la clase media y perdería en las próximas elecciones

Familias con ingresos familiares de hasta $115,000 reportan estar haciendo recortes drásticos—como sentarse a oscuras para ahorrar electricidad o reducir regalos—y luchan por saldar deudas de tarjetas de crédito y préstamos universitarios.

Consumo, según Bloomberg y Target

La cautela de los consumidores de ingresos medios ya figura en los informes de ganancias corporativas. Cadenas como Wingstop han notado que los comensales de ingresos medios se unen a los de menores ingresos para reducir sus compras.

Target reportó una caída en las ventas de artículos no esenciales (como decoración y ropa), mientras que Walmart ha experimentado fuertes ventas al atraer a consumidores de todos los niveles en busca de una mejor relación calidad-precio.

La percepción de que el nivel de vida está retrocediendo también ha tenido una resonancia política, con votantes inclinándose hacia candidatos que prometen abordar la crisis de asequibilidad.

El resentimiento de la clase media se debe a que los aumentos salariales logrados han sido absorbidos rápidamente por la inflación y los crecientes costos fijos.

Las nuevas hipotecas se pagan con tasas de interés significativamente más altas (ej. 6.5%), sumado al aumento de los impuestos a la propiedad y las primas de seguros.

Los costos de la guardería a tiempo completo, el aumento de los alquileres y el incremento en las primas de seguro mensuales están obligando a los trabajadores de la clase media a tomar decisiones de alto riesgo, como renunciar a un seguro dental o trabajar hasta cuatro noches a la semana en empleos adicionales solo para mantenerse a flote.

Este esfuerzo interminable genera un profundo cansancio, como lo describió la profesora de Harvard Stefanie Stantcheva: "La gente siente que su nivel de vida se está quedando atrás".

