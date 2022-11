A la cárcel por 'fake news': España sentenció a un agente de la Guardia Civil

El letrado defensor de dicho efectivo policial apeló el fallo y sostuvo que su cliente no debe ingresar a la cárcel porque no posee antecedentes penales, a lo que la Fiscalía se mostró de acuerdo aunque subrayó que el acusado en su escrito en redes sociales obró "movido por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí, y entre ellos a su sector más vulnerable, como son los menores no acompañados".

El Ministerio Público pidió cerrar los perfiles del efectivo en donde había publicaciones xenófobas y nazis (además de simbología de supremacía “aria” como la cruz celta y el lema del Ku Klux Klan), con el propósito de evitar que se repliquen discursos de odio, caso que evitaría que esté tras las rejas, así lo reveló La Vanguardia.

Los perfiles de Twitter, Facebook e Instagram del efectivo de la Guardia Civil fueron cerrados.

