El Monumental está viviendo días agitados por la presencia de AC/DC, donde ya transcurrió la primera fecha el pasado 23 de marzo y aún quedan por delante los días 27 y 31. Ahora se supo que la cancha de River quedó rota por mala praxis de la producción del recital y generó un clima de tensión total.
INSÓLITO
Revuelo en River: Monumental 'roto' y tensión por culpa de AC/DC
En medio de los shows de AC/DC en el Monumental se generó una gran polémica por estado de la cancha de River.
En las últimas horas River informó que comenzó un proceso de resembrado en el campo de juego del Monumental, algo que en teoría ya estaba programado por los encargados del mantenimiento de la cancha. Pero parece que en realidad hubo un problema serio que se originó con el montado de escenarios y estructuras para los shows de AC/DC.
Lo que finalmente se supo es que la producción encargada de los shows de AC/DC trajo un escenario distinto a lo que se había pautado previamente, donde se ocupó más espacio dentro del campo de juego. Por si fuera poco se debieron introducir una serie de grúas que por su peso dañaron seriamente el campo de juego, lo que generó la molestia de parte de la dirigencia del club.
Bronca en River con la producción de AC/DC
“Esto no fue lo que hablamos”, fue la frase de uno de los miembros de la comisión directiva de River a los encargados de la productora. Por una cuestión de tiempos y de logística fue imposible realizar modificaciones, por lo que finalmente desde el club terminaron aceptando a regañadientes sabiendo que económicamente hay una ganancia enorme.
Cabe destacar que River ya tiene firmado un acuerdo con la empresa Live Nation para la realización de al menos 10 recitales por año por los próximos 10 años donde la ganancia total del Millonario por el alquiler del Monumental será de más de 100 millones de dólares. Además dentro del contrato quedó asentado que la productora es la que paga el costo por cualquier tipo de daño al campo de juego.
Más allá de lo que tiene que ver con cuestiones económicas, esta situación terminó afectando directamente al aspecto deportivo. Desde River ya indican que el campo de juego no estará en las mejores condiciones para lo que será el encuentro contra Belgrano de Córdoba programado para 5 de abril y no dan plazos para que la recuperación de la cancha llegue a los 10 puntos.
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