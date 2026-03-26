Revuelo en River: Monumental 'roto' y tensión por culpa de AC/DC

Lo que finalmente se supo es que la producción encargada de los shows de AC/DC trajo un escenario distinto a lo que se había pautado previamente, donde se ocupó más espacio dentro del campo de juego. Por si fuera poco se debieron introducir una serie de grúas que por su peso dañaron seriamente el campo de juego, lo que generó la molestia de parte de la dirigencia del club.