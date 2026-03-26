El aborto vuelve al centro del debate: Libertarios reactivan la "batalla cultural" en el Senado

El contexto, sin embargo, cambió. Tras las últimas elecciones legislativas, el oficialismo ya no se encuentra en la misma situación de debilidad parlamentaria, y sectores identificados con la postura “celeste” comenzaron a entusiasmarse con la posibilidad de reabrir la discusión en el futuro.

Aun así, dentro del espacio aseguran que no avanzarán de manera unilateral: la decisión estratégica, sostienen, dependerá del presidente Javier Milei.

La “batalla cultural” y el rol anti aborto de Milei

En su intervención, Alvarez Rivero marcó el tono del encuentro:

“Ahora que hemos vuelto a hablar cómodos sobre la libertad... Lo dijo Milei: la libertad tiene un límite claro, la vida del otro. La libertad no es para hacer cualquier cosa, hay un límite que no podemos negociar que es la vida”.

La senadora profundizó esa idea con una definición más amplia:

“En esta casa donde hablamos de derechos, el derecho a la vida es el primero de todos. Sin ese todos los demás tambalean. No hay libertad posible sin vida. La dignidad de la persona no depende de la edad, salud, autonomía, ni deseo de los otros. Es propia de la persona. Cuando una sociedad justifica eliminar vidas se rompe la base moral de todo el sistema. El aborto es una enorme injusticia”.

El evento también incluyó la participación de Sebastián Díaz, fundador del Centro de Estudios Civilitas, quien destacó el contexto político actual:

“Hoy tenemos una ventaja histórica. Por primera vez en décadas no estamos solos. En la cima del poder político tenemos un presidente que sin titubeos confirma, con convicción, que está a favor de la vida”.

Y agregó:

“La presencia de un líder pro vida en la Rosada no es un accidente, es el síntoma de que la Argentina está despertando de su letargo colectivista”.

Díaz cerró su intervención con una consigna alineada con el discurso oficialista: “viva la vida, carajo”.

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Un guiño directo desde el Presidente

Sobre el cierre, el senador bullrichista Agustín Monteverde tomó la palabra de manera improvisada y aportó un dato político que no pasó desapercibido.

“Me llamó expresamente para decirme que él era el más celeste de los celestes”, contó en referencia a una conversación reciente con Milei. Y llamó a capitalizar ese escenario: hay, dijo, un “impulso enorme” al contar con un “líder de estas características”.

En los pasillos del Congreso, incluso, comenzaron a circular versiones de que un eventual cambio podría canalizarse a través de una reforma del Código Penal, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales.

El posicionamiento oficial

En paralelo al acto en el Senado, la cuenta oficial de Casa Rosada difundió un comunicado por el Día del Niño por Nacer en el que reforzó la postura del Gobierno.

El texto incluyó un “llamado a proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan todos los demás”.

Un debate que vuelve

Sin iniciativas concretas sobre la mesa, el oficialismo apuesta por ahora a reinstalar el tema en el plano discursivo. Pero con un Congreso más favorable y un presidente alineado con esa postura, sectores del espacio libertario creen que la discusión podría volver a tomar forma más temprano que tarde.

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