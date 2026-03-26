Repechaje Mundial 2026: Italia 0-0 Irlanda del Norte, los "tanos" buscan la final

Italia recibe hoy a partir de las 16:45hs de Argentina en el New Balance Arena de la ciudad de Bérgamo a I rlanda del Norte por una de las semifinales del repechaje europeo para el Mundial 2026 . La “Azzurra” vive una de las horas con más tensión ya que si hoy pierde quedará por tercera vez consecutiva afuera del Mundial, algo inadmisible para un seleccionado 4 veces campeón del mundo.

Italia carga sobre sus hombros una gran presión, ha quedado fuera del Mundial en los últimos dos repechajes, y ahora debe pasar el mismo obstáculo. Primero jugará de local con Irlanda del Norte , y en caso de ganar viajará a Gales o Bosnia para la final, ya que está confirmado que si llega al partido por el boleto al Mundial no será local.

Entre los titulares habrá un argentino, y no cualquier argentino, sino que el hijo de una leyenda del hockey de nuestro país, Mateo Retegui , el hijo del “Chapa” campeón olímpico con el Hockey masculino y del mundo con el femenino. Es historia pura de nuestro deporte, su hijo busca hacer lo mismo en el país de sus abuelos.

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Italia va con todo lo que tiene y presentará los siguientes 11 titulares: Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni; Andrea Cambiaso, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Federico Dimarco; Moise Kean, Mateo Retegui .

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Mientras tanto Irlanda del Norte será el equipo invitado, ese que quiere aprovechar la presión de los jugadores italianos para dar el batacazo. Los británicos presentarán los siguientes 11 titulares: Pierce Charles; Trai Hume, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Paddy McNair, Terry Devlin; George Saville, Shea Charles, Ali McCann; Isaac Price, Jamie Reid.

repechaje uefa

Mundial 2026: Todos los partidos del repechaje europeo

Repasamos todos los partidos del repechaje europeo que se jugarán hoy, son todas las semifinales de las 4 llaves, en primer lugar, van los equipos que serán locales. Todos arrancan a las 16:45hs de nuestro país menos Turquía-Rumania que están jugando en estos momentos.

Llave 1

Italia-Irlanda del Norte

Gales-Bosnia

Llave 2

Ucrania-Suecia

Polonia-Albania

Llave 3

Turquía-Rumania

Eslovaquia-Kosovo

Llave 4

Dinamarca-Macedonia del Norte

Chequia-Irlanda

Los ganadores de todos los duelos pasaran a la final por cada uno de los 4 boletos al Mundial 2026 que le quedan a Europa. Las localías de las finales ya están definidas por sorteo, mientras que las de las semifinales fueron definidas por ranking.

Live Blog Post Todos los resultados del repechaje europeo sobre 15 minutos Llave 1 Italia 0-0 Irlanda del Norte

Gales 0-0 Bosnia Llave 2 Ucrania 0-1 Suecia

Polonia 0-0 Albania Llave 3 Turquía 1-0 Rumania FINAL

Eslovaquia 1-0 Kosovo Llave 4 Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte

Chequia 0-1 Irlanda VER +

Live Blog Post Italia mejor pero la mas clara fue de Irlanda Sobre 15 minutos de juego Italia está mejor pero casi abre el marcador Irlanda del Norte en la única que tuvo.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Turquía el primer clasificado a la final Los turcos clasificaron a la final del repechaje en su llave y enfrentarán el martes 31/3 al ganador de Eslovaquia-Kosovo.

Live Blog Post Malos recuerdos: Los repechajes de Italia en los ultimos mundiales En el 2018 se jugó el boleto ante Suecia a partido ida y vuelta. Cayó 1-0 de visitante y el 0-0 como local lo dejaba sorpresivamente afuera del Mundial Rusia 2018. En 2022 ya con el formato nuevo de repechaje jugó de local ante Macedonia del Norte a partido único por una semifinal, el ganador jugaría con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Italia no llegó a eso, cayó con los macedonios 1-0. Los portugueses ganarían el boleto de esa llave. VER +