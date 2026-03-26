Repechaje Mundial 2026: Italia 0-0 Irlanda del Norte, los "tanos" buscan la final

Italia recibe hoy a partir de las 16:45hs de Argentina en el New Balance Arena de la ciudad de Bérgamo a Irlanda del Norte por una de las semifinales del repechaje europeo para el Mundial 2026. La “Azzurra” vive una de las horas con más tensión ya que si hoy pierde quedará por tercera vez consecutiva afuera del Mundial, algo inadmisible para un seleccionado 4 veces campeón del mundo.
Todos los resultados del repechaje europeo sobre 15 minutos
Llave 1
- Italia 0-0 Irlanda del Norte
- Gales 0-0 Bosnia
Llave 2
- Ucrania 0-1 Suecia
- Polonia 0-0 Albania
Llave 3
- Turquía 1-0 Rumania FINAL
- Eslovaquia 1-0 Kosovo
Llave 4
- Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
- Chequia 0-1 Irlanda
Deja tu comentario