Repechaje Mundial 2026: Bolivia-Surinam, la "verde" busca su 4º Copa del Mundo.

Bolivia y Surinam se enfrentan por una de las semifinales del repechaje FIFA al Mundial 2026. El partido será hoy a las 19hs de Argentina en el Estadio BBVA de Guadalupe, México, y se podrá ver por Directv Sports. El ganador jugará la final con Irak el 31/3 por uno de los pasajes a la Copa del Mundo.
Si clasifica va al grupo "I"
En caso que Bolivia derrote en primera instancia a Surinam y en la final a Irak, irá a parar al grupo "I" de la Copa del Mundo, junto al subcampeon del mundo actual, Francia, Noruega y Senegal, un grupo más que complicado.
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