Guerra psicológica: La poderosa 'granja' de fake news pro Kremlin

Vladimir Tabak (periodista certificado y actual jefe de la organización de propaganda ANO Dialogue) se hizo famoso en 2010, inmediatamente después de la publicación de un calendario con fotografías de antiguos y actuales estudiantes del departamento de periodismo de la Universidad Estatal de Moscú en ropa interior donde Felicitaban al entonces primer ministro ruso, Vladimir Putin, por su 58 cumpleaños.

Ocupó luego cargos públicos y estrechó relaciones con el Kremlin. “Tabak comenzó su carrera bajo Kiriyenko en 2019, convirtiéndose en subdirector general de Dialog ANO Alexei Goreslavsky, ex subdirector del departamento de proyectos públicos de la administración presidencial rusa, que se desempeñó como curador de Internet ruso . Dos años más tarde, Goreslavsky dirigió el Instituto de Desarrollo de Internet y su puesto en Diálogo fue transferido a Tabak”.

La creación del "Diálogo" de ANO se presentó entonces como un proyecto de las autoridades de Moscú para "retroalimentación con los ciudadanos" en Internet, pero pronto, siguió instrucciones de Putin.

Tuvo un papel fundamental para promover la votación de enmiendas a la Constitución en el verano de 2020 que acabó con más del 78% que expresaban su apoyo a modificar la Constitución y restablecer a cero los mandatos presidenciales de Putin.

“La redacción de la Constitución incluyó varias narrativas. Incluyendo que es seguro votar. Votación con siete días de antelación para evitar aglomeraciones. Insistieron en que esto era patriotismo, destinado a consolidar la sociedad, etc.”, confesó un empleado de Diálogo a Medusa.

Y gozó de un rol clave durante la pandemia del COVID para legitimar las decisiones oficiales a través de contenido relevante: cómics, memes, videos de TikTok. Por ejemplo Diálogo buscaba las supuestas falsificaciones sobre el covid para que Putin las penalice.

Las 2 tareas que la organización esencialmente desempeñan son, por un lado, la supervisión de los “públicos estatales” en Internet: páginas oficiales de gobernadores, administraciones municipales, ministerios regionales, escuelas, jardines de infancia, etc (la presencia en las redes sociales se ha vuelto obligatoria para las agencias y autoridades gubernamentales desde diciembre de 2022, en de conformidad con la ley firmada por Putin).

image.png Papel calve de Dialogue en las enmiendas a la constitución rusa que restableció a cero los mandatos presidenciales de Putin.

En esa tarea asesora y enseñan a funcionarios y políticos regionales cómo crear cuentas, ganar seguidores y responder a los comentarios, y también les dicen qué tipo de contenido se debe publicar.

Asimismo mediante estas estrategias pretenden convertir a los profesores de clase en los "líderes de opinión pública" para promover las narrativas necesarias del Kremlin.

Su segunda tarea consiste en monitorear las redes sociales para detectar la indignación de la gente con las obras públicas en un intento de demostrar que el estado los escucha. Para ello, según una fuente “envían solicitudes a los ministerios pertinentes, fijan, junto con las autoridades, plazos dentro de los cuales pueden resolver el problema o presentar una respuesta cuando este tema esté resuelto”. “Este tipo de cosas aumentan la confianza en el gobierno en al menos un 30%”, admitieron fuentes que elogiaron su efectividad.

Cabe destacar los subsidios del kremlin a Dialogue. En 2022, se transfirieron 6,5 mil millones de rublos del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Digital para sus actividades y el propio ANO Dialog recibió 1,8 mil millones en 2022. En total, hasta 2024, se prevé destinar unos 24 mil millones de rublos a las regiones de diálogo.

Siempre fiel a la difusión de información beneficiosa para el gobierno en los medios de comunicación, la organización distribuye noticias progubernamentales y dudosas noticias sobre Ucrania. Por ejemplo, en la página pública Krasnoyarsk "Consejos para usted" que centralmente habla sobre el tema de limpieza, a veces difunde contra Ucrania. Semanas atrás aseguraron que el país opositor estaba supuestamente utilizando tipos de armas prohibidas contra el ejército ruso.

Sin embargo, en otros ejemplos, las fake news son más evidentes: la aparición de folletos en las paredes de las casas en Alemania en nombre de los musulmanes locales que pedían a los refugiados ucranianos que se fueran. Tuvo tanto éxito que la noticia falsa llegó al medio “Ukraina.ru”

“Nos dieron la tarea de empezar a responder de alguna manera a las fuentes de noticias. Y todos empezaron a tirar algo, a sugerir algo, a hacer una lluvia de ideas... Y de alguna manera surgió esta idea: hacer falsificaciones”, explicó una ex empleado que participó en las reuniones entre El kremlin y Dialogo.

Más fakes: “Sobre cómo los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a vender sus premios en la plataforma eBay;que altos representantes de las autoridades ucranianas resultaron ser propietarios de costosos inmuebles en Suiza; que en Polonia a los refugiados ucranianos se les ofrecen trabajos “humillantes”, como “masturbadores de animales”; que ha comenzado la movilización de las mujeres en Ucrania ; que a los soldados ucranianos se les dan pastillas que aumentan la agresión".

Telegram las protagonizó. Diálogo distribuía y hacía alianzas con canales de la red prorrusas para desarrollar todo un propaganda anti ucraniana.

“Los empleados de la organización a menudo enviaban "noticias" a los grandes canales de Telegram, haciéndose pasar por testigos presenciales de los acontecimientos y utilizando cuentas falsas. A menudo los administradores no comprobaron la información y publicaron falsificaciones”, resaltó el informe.

image.png La creación y difusión de fake news, un síntoma de la guerra psicológica, sobre Ucrania es otra de sus principales tareas.

De ese modo, Diálogo se hizo cargo por completo del apoyo informativo del Ministerio de Defensa ruso.

Al comienzo de la guerra, "Diálogo" tenía el proyecto "Tribunal", el sitio web y el canal de telegramas "Tribunal" (70 mil suscriptores). Este es el análogo ruso de "Peacemaker": contiene expedientes sobre "criminales de guerra" ucranianos y también publica artículos sobre "crímenes de los nazis de Azov".

Posteriormente, las estructuras de Tabak se encargaron de la difusión de publicaciones críticas a Yevgeny Prigozhi, líder del grupo mercenario Wagner PMC

El propio Dialogue con el proyecto “Noodle Media”, una especie de sitio de “verificación de hechos” de “Dialogue”, “expone falsificaciones”.

Por ejemplo, Noodle Media afirmó que el artículo "Historias importantes" sobre los resultados de una encuesta sociológica realizada por las autoridades rusas, según la cual un tercio de los estudiantes rusos quieren abandonar el país, es falso. Al fin y al cabo, "los resultados de la encuesta aún no se habían publicado en fuentes oficiales, no podían llegar a los medios de comunicación y "Important Stories" no podía tomarlos como base para su material".

Ucrania también hizo lo suyo en la guerra psicológica. Si se considera que Rusia lideró las fake news, Ucrania los ataques cibernéticos. Oleksandr, uno de los hackers más prominentes del grupo vigilante Ejército TI de Ucrania, una red voluntaria de hackeo con un grupo de Telegram de casi 200.000 usuarios en Ucrania, desactivó temporalmente cientos de sitios web rusos, interrumpió servicios en decenas de bancos y vandalizó sitios web escribiendo mensajes pro Ucrania.

Tal vez el mismo grupo lideró el hackeo sistemático a las estaciones de radio y televisión rusa a fines de febrero de 2023 que comunicaban falsas alertas de ataque aéreo sobre Bélgorod.

El colectivo de piratas informáticos Anonymous había informado en su momento que habían conseguido piratear "los servicios de transmisión rusos Wink e Ivi (como Netflix) y los canales de televisión en vivo Rusia 24, Canal Uno, Moscú 24 para transmitir imágenes de guerra desde Ucrania". En febrero misteriosamente la televisión rusa en Crimea, anexada por Rusia en 2014, retransmitió un discurso de Zelensky para emitir video de su ofensiva.

