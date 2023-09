Mendoza: Terminó el decepcionante "Debate" y se picó...

image.png Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, exsocios, se enfrentan ahora en la carrera por la gobernación de Mendoza.

"El cambio no es una necesidad: es una obligación", remarcó Omar De Marchi, quien a lo largo del debate debió soportar cómo Parisi, Jiménez y Vadillo le recordaban que había sido fundador de Cambia Mendoza.

El dirigente del PRO se quejó de que en la gestión saliente, a cargo del radical Rodolfo Suárez, "se han abierto más casinos que escuelas". Pero también apuntó a las deficiencias en infraestructura:

Cornejo decía que cuando asumió en 2015 ni los ascensores del Hospital Central funcionaban. Esta semana se murió una mujer porque, ocho años después, los ascensores siguen sin funcionar Cornejo decía que cuando asumió en 2015 ni los ascensores del Hospital Central funcionaban. Esta semana se murió una mujer porque, ocho años después, los ascensores siguen sin funcionar

En respuesta, el exgobernador y ganador de las primarias provinciales lanzó:

A veces parece que Mendoza es Ucrania. Hay muchos servicios que han mejorado. No todo lo que quisiéramos, pero sean honestos A veces parece que Mendoza es Ucrania. Hay muchos servicios que han mejorado. No todo lo que quisiéramos, pero sean honestos

En el Espacio Cultural Julio Le Parc, el escenario elegido para el debate, se vivió un particular momento cuando desde el público se interrumpió el debate: para criticar a Cornejo, De Marchi afirmó que "ocho años llevan" desde su espacio político gobernando, a lo cual la esposa de Parisi, Marisa Garnica, lo corrigió al grito de "¡llevamos!".

Integrantes de la organización de la jornada se acercaron hasta el sector y advirtieron sobre la situación a los acompañantes del candidato de Elegí.

Pero pese a estas pequeñas perlitas del debate, no dejó mucho más. Tampoco abundaron los contrapuntos y apenas hubo algunas chicanas.

Lo admitió el propio residente de la Suprema Corte y de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, al término del evento:

Vamos a ver la posibilidad de que en el próximo debate haya una interacción más clara entre los candidatos Vamos a ver la posibilidad de que en el próximo debate haya una interacción más clara entre los candidatos

Después del "Debate"

Al finalizar el debate, las críticas y las acusaciones volaron:

Omar Parisi, candidato del Frente Elegí fue el primero en salir a dialogar con periodistas, y aseguró que fue el único que "trajo propuestas al debate" y que el resto sólo se dedicó a "echarse la culpa sobre la el mal momento de Mendoza".

image.png Omar Parisi aseguró que fue el único que "trajo propuestas al debate"...

"Nosotros fuimos los únicos que dijimos que vamos a hacer si somos gobierno, el resto se dedica a tercerizar las culpas, ya que siempre se la atribuyen a alguien más y no se hacen cargo de sus propios errores", indicó al peronista.

Luego, Lautaro Jiménez se lamentó de la ausencia de su compañera de fórmula Noelia Barbeito, quien se ausentó por motivos de salud, y a quien en un principio le habían permitido participar por Zoom de la exposición, algo que no ocurrió por cuestiones técnicas. "No sabemos por qué motivo no la dejaron participar, si nos habían dicho que sí. Muestra la falta de institucionalidad en nuestra provincia".

image.png Lautaro Jiménez.

También Mario Vadillo fue muy duro con Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, a quienes sindicó como "la casta mendocina" y aseguró que le gustaría que "se fueran como en Gran Hermano".

image.png Mario Vladillo se apropió del concepto de la "casta" en la campaña local.

"Me gustaría que fuera como Gran Hermano y que Cornejo y De Marchi agarren una valija y se vayan para siempre. Llevan 30 años viviendo de la teta del Estado, son la verdadera casta mendocina", expuso el ex Protectora.

Los últimos dos en aparecer fueron Omar De Marchi y Alfredo Cornejo. Según 'El Sol' de Mendoza, el candidato de La Unión Mendocina señaló que el objetivo de LAUM es evitar que hayan "12 años de Cornejo" y aseguró que no formaron nunca parte del gobierno, sino que eran una "coalición electoral".

image.png Omar De Marchi señaló que el objetivo es evitar que hayan "12 años de Cornejo".

"Nunca fuimos parte del oficialismo. Éramos una coalición electoral y siempre tuvimos profundas diferencias que se ampliaron en el último tiempo con la cooptación de la Justicia", indicó el ex intendente de Luján.

Finalmente, Cornejo no quiso entrar en chicanas políticas, y se refirió a las encuestas que lo dan como ganadores el próximo 24 de septiembre. "La verdadera encuesta es la del domingo y estamos confiados en el resultado", remató.

