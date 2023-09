Pablo Javkin enfrentó a Monteverde tras sus acusaciones

Para argumentar sus declaraciones, el intendente manifestó que en una disputa entre solo dos rivales "no hubo ninguna agresión personal de mi parte y no creo que se pueda calificar como agresivo dejar en claro a que espacio político pertenece cada uno" y recordó que en campaña "me dijeron que la gente se iba del país porque el colectivo llegaba tarde".

Sin embargo, para calmar las aguas y poniéndose la ciudad al hombro dejando una buena imagen, Javkin aseguró que "Una elección es una foto que marca mandatos, y todos seremos parte de la ciudad que viene y Juan también tiene una responsabilidad en lo que viene. Yo pude haber perdido, no creo que esté bien arrogarse cierta superioridad moral como para explicar un resultado electoral negativo. La gente no voto en contra de nadie sino a favor de la ciudad. Ahora hay que juntarse para trabajar. Me gustaría reencontrar al Juan que terminó el debate mostrando una foto juntos".

image.png Javkin y Monteverde tras "El Debate" en Rosario previo a los comicios de Septiembre.

Autocrítico con su gestión pero comprometido en lo que viene

El intendente hizo un mea culpa sobre sus cuatros años de gestión: "Tomamos decisiones que no eran las convenientes, pero sí las correctas. Y eso valió" y puso como ejemplo la "Ley de Emergencia en Transporte".

"No ocultamos los problemas que tenía la gestión", expresó y reivindicó haber puesto en marcha "un plan muy ambicioso", del que rescató la urbanización de Villa Banana como un caso.

Con respecto a sus acciones, entre los anuncios más importantes, Javkin comentó que en octubre aumentará el precio del boleto del colectivo, aunque no tiró un nuevo valor pero dijo que irá en la misma línea que Santa Fe y Córdoba.

Asimismo, confirmó que le pedirá al gobernador electo, Maximiliano Pullaro, que la ciudad pueda estar contemplada en el acceso a la ley provincial que establece el Fondo de Obras Menores. En caso de ser así, Rosario recibiría más de siete millones de pesos, lo cual duplicaría el presupuesto de obras públicas.

image.png Javkin y Pullaro pertenecientes al espacio "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Más contenidos en Urgente24

Jorge Capitanich, Leandro Zdero y Julio César, el romano

Vota Chaco y el enigma es si habrá 45% o balotaje el 08/10

En la ONU H.R. Larreta expuso sobre cambio climático

Javier Milei: "La grieta K- antiK está muerta"

Chispa vs. Fenómeno pero ¿Y si el cambio es Sergio Massa?