Pablo Javkin: Intendente reelecto ante el delfín de Grabois

Además, añadió: "Hoy nacen los buenos vientos, hoy empiezan a soplar a favor, hoy la U, que nos une, que es la U de la Unión, se ha impuesto en todas las categorías electorales en un triunfo histórico".

image.png Pablo Javkin, Intendente reelecto en Rosario.

Con viento a favor

Haciendo hincapié en los resultados favorables que obtuvo Unidos, Javkin expresó: "Queremos ratificar que lo que viene es un camino común, con nuestra fórmula gobernadora Pullaro y Gisela Scaglia, que ha hecho una elección histórica. En la provincia de Santa Fe sentimos mucho orgullo, mucha emoción por esta elección, porque también Clara y toda nuestra lista ha hecho una enorme elección a diputados provinciales, y porque en nuestra ciudad y en nuestro departamento hemos ganado en las tres categorías".

No obstante, no dejó pasar el momento para mandarle un mensaje a su rival frente a la gran campaña que hizo y que demostró en las urnas: "Quiero hacer un reconocimiento también a Monteverde, nuestro rival en esta elección. Como le dije en el debate, todos vamos a ser parte de la ciudad que viene, y quiero reconocerle no solo el debate franco, sino la posibilidad de mirar juntos, porque los problemas que tiene esta ciudad, como bien decía María Eugenia (Schmuck), necesitan de todos y de todas, y en ese camino vamos".

Luego siguió con lo suyo y se dirigió ante los santafesinos: "Quiero decirles también que me causa mucho orgullo ser un hijo de esta ciudad. Esta es una ciudad que cuando te abraza fuerte, jamás te suelta. En la vida nos han tocado momentos muy difíciles, en la política y en lo personal, y más allá de lo que pueda votar o no alguien, siempre, cada uno de estos días difíciles, he encontrado en los rosarinos respeto, afecto, acompañamiento, una bendición, un grito de aliento".

Para finalizar y darle paso a Pullaro, comentó que "El día de hoy es el que más quiero agradecer. Jamás voy a olvidar esta oportunidad que nos vuelve a dar. Jamás, como hijo de esta ciudad, voy a dejar de agradecer la chance de gobernar con el viento a favor. ¡Vamos con toda hora! ¡Vamos ahora más que nunca a poner a Rosario pie arriba! ¡Arriba Rosario! ¡Muchísimas gracias y muy buenas noches!".

image.png Pablo Javkin: "El día de hoy es el que más quiero agradecer. Jamás voy a olvidar esta oportunidad que nos vuelve a dar".

Monteverde: Muy cerca, pero no le alcanzó

Pese a la derrota, fue una campaña épica con una diferencia de votos muy chica. "Rosario Sin Miedo", lema de campaña de Monteverde, hizo una buena elección en la periferia, principalmente en los barrios populares. Pero perdió en el centro, que es fundamental para ganar la ciudad ya que abarca gran cantidad de votos y marca la diferencia por los habitantes.

El crecimiento que mostró "Ciudad Futura" al aliarse con el "Movimiento Evita" fue positivo. En 2019, Monteverde salió cuarto y sacó casi 78 mil votos a intendente, cuando Javkin había sumado casi 180 mil. Este domingo cosechó más de 224 mil que, si bien lo deja como líder de la oposición, no le alcanzó.

Narrar la derrota como puntapié inicial

A partir de las 19 con los primeros recuentos oficiales, todo parecía indicar que iba a ser una elección apretada. En el búnker de Rosario Sin Miedo, el clima estaba muy tranquilo. Los referentes estaban guardados y solamente se podía observar a Martín Lucero, el líder del gremio de docentes privados SADOP, quien brindaba declaraciones ante la prensa.

Alrededor de las 20.30, las mesas testigo de Unidos daban tres puntos arriba al actual intendente. Mientras que en la base del oficialismo había euforia y desfilaban dirigentes, en el de Rosario Sin Miedo seguía sin haber movimiento por lo que se iba oyendo.

Luego, cerca de las 22, Monteverde salió a hablar en el escenario frente a una multitud de militantes y fiscales con mucha presencia joven, que no podían ocultar la desazón por haber estado tan cerca.

Lucero fue el encargado de presentarlo antes de dar sus opiniones: "Es una elección histórica para nuestra ciudad, superamos la barrera de los 220 mil votos con el único aparato que teníamos, que son ustedes", dijo con euforia y siguió: "Mientras dicen que se viene la noche de la derecha. Los barrios dijeron que quieren otra cosa. Rosario dice que es la capital de la rebeldía y la esperanza. Hay futuro".

El líder de Ciudad Futura dio un discurso optimista y emocionado: "La mitad de la ciudad nos votó. Faltó muy poquito. Contra los aparatos, la vieja política, la mentira y la tergiversación. Sabíamos que era una elección contra el miedo. Por eso nos juntamos. El pueblo está pidiendo a gritos que dejemos a un lado las diferencias para poner por encima de todo las necesidades de la ciudad. Estuvimos muy cerquita de lograrlo", comenzó.

A continuación, fue directo contra la campaña que hizo su rival y opinó que "No sabíamos que enfrente nos íbamos a encontrar con la idea de seguir metiéndole miedos, odios, divisiones y enfrentamientos a la gente. Hoy hay una nueva fuerza política y eso quedó expresado en el resultado. Fuimos con herramientas nobles, con un proyecto de futuro y dijimos lo que íbamos a hacer. Vamos a ir a convencer a la otra mitad. No tengo dudas de que en cuatro años vamos a estar gobernando la ciudad. El mapa muestra algo contundente. Hemos ganado en todos los barrios de la ciudad", señaló mirando un gráfico que tenía todos los distritos, salvo el centro, pintados de verde.

image.png El gráfico que mostró Monteverde.

Por último, trató de narrar la derrota como el comienzo de algo nuevo: "Tenemos claro qué intereses defendemos. Mi tarea a partir de mañana será, como principal fuerza de la oposición, que ese mapa esté en la agenda cotidiana donde se toman las decisiones de esta ciudad que grita con mucha fuerza un cambio. Lo que anida acá es una nueva cultura política qué no está dispuesta a hacer o decir cualquier cosa para sacar un voto más. Estoy feliz de lo que hemos construido, solamente va a tomar cuatro años más. Esto recién empieza", cerró con un beso a su pareja Caren Tepp quien será nuevamente concejal.

image.png Juan Monteverde y el abrazo final junto a su pareja Caren Tepp.

