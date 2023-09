Pablo Javkin: "Si gana Monteverde, gana el kirchnerismo"

image.png Pablo Javkin junto a Maximiliano Pullaro: integrantes de "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Al choque con su rival

En relación a lo que declaró Monteverde, también en el mismo programa, y que informamos ayer en Urgente 24, Javkin no hizo silencio y salió al cruce respondiéndole: "No planteo una grieta, sino que hablo con claridad. Somos dos frentes y él comparte con Lewandowski, Perotti y Cavatorta". "No tendría que estar ahí", añadió.

En esa misma línea continuó y manifestó que "La gestión provincial es muy mala, no es una agresión ni grieta explicarle a la gente que si gana su lista, gana el kirchnerismo".

En cuanto al fundador de "Ciudad Futura", le dejó un claro mensaje de cara al próximo domingo: "Lo entiendo y sé lo que busca, pero no me puede decir que soy casta, hay que aflojar con esta idea de que cualquier discusión política es una agresión y no aceptar el lugar en el que plantás".

"Ahora vamos a tener una expectativa de un viento a favor. Podemos ganar con refuerzos, que es lo que uno aspira el domingo. Fue un tiempo de mucha lucha", recordó sobre los años que le tocó trabajar en medio de una pandemia y las dificultades que conllevaron. "Por entonces, dejé de ser Pablito", concluyó.

Sin embargo, tal lo mencionamos en este medio, el actual intendente rosarino, está confiado de que volverá a ser elegido.

image.png Pablo Javkin y Juan Monteverde: La duda de los rosarinos.

Más contenidos en Urgente24

0km: Los modelos con precios congelados por 60 días

Juan Monteverde: El Milei de Rosario y candidato de Grabois

Tras el homenaje a víctimas del terrorismo, el Papa saludó al sobrino de Santucho

Rocío Marengo tildó de "cómplices" a las famosas que se atendieron con Aníbal Lotocki

Ojo con la pérdida auditiva: Agrava el deterioro cognitivo