Rosario: Médicos exigen y advierten "caída de la cobertura"

En ese sentido, se sigue exigiendo el acortamiento en los plazos de cobro que no deben exceder los 30 días de realizada la prestación. Es por eso que lanzaron un comunicado que apunta: "Respecto de la actualización de los honorarios, entendemos que nuestro reclamo es justificado y que no hay razones para que se demore en esta ocasión ni ante eventuales incrementos que se produzcan en el corto o mediano plazo; ya que las y los profesionales de la Salud no podemos ser la variable de ajuste del sistema".