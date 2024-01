SanCor: Fin de la conciliación obligatoria tras revés judicial

atilra-lacteos-vidal.png Desde Sancor, afirman que la Justicia con su fallo, "desnuda (a Atilra) en sus verdaderas intenciones".

Desde la láctea explicaron que, en su fallo, el juez determina que los reclamos implicarían una paralización de la empresa; y que si así ocurriera no podría lograrse ninguna recuperación que haga posible atender los reclamos gremiales. También interpretan que "no se observa una gravedad como la que plantea el gremio" y que "los argumentos son endebles, ni presentan pruebas" que acrediten los hechos que se denuncian. "Y que habiendo una conciliación, reconocida por el gremio; más propuestas hechas por la empresa, no es conducente darle curso al pedido", remarcaron.

Así con fecha 9 de enero se dictó una resolución con firma del Juez Lucas Marín, a cargo de los juzgados en lo Civil y Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela. Es el distrito que abarca a la ciudad de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, donde se encuentra la principal planta de la cooperativa láctea.

Además, remarcó que "la propia entidad sindical reconoce que se encuentra en instancias de conciliación con la demandada en el seno del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y que la firma efectuó una propuesta de pago hacia futuro". Es decir, que el conflicto se encuentra en tratamiento por las partes en el área estatal correspondiente.

De hecho, la conciliación obligatoria vence hoy 16 de enero y es posible que se solicite una prórroga.

