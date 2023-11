Alerta: SanCor está en "serio riesgo" y Atilra desafía

atilra-lacteos-vidal.png El conflicto en la cooperativa láctea SanCor sigue escalando...

"Autoridades técnicas no aprobaron el proyecto, marcando deficiencias al parecer, insalvables. Entre otros aspectos relevantes, desde SanCor hemos planteado la imposibilidad que tuvo el fideicomiso para darle certeza y sustentabilidad a los casi 900 trabajadores que quedarían fuera de los planes del nuevo negocio y deberían continuar en la órbita de la cooperativa, ya sin actividad industrial y sin siquiera asegurarles lo que hoy están cobrando, aunque entendemos que no es lo que corresponde. Adicionalmente, a todos quienes optaron por el retiro voluntario, que de buena fe han acordado su salida de la cooperativa, no se los tuvo en cuenta en el flujo de caja que fue presentado a los organismos de contralor, con lo cual quedaban sin ningún tipo de cobertura", agregó la empresa.