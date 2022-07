Para Juan Román Riquelme, un consejo

image.png Hugo Ibarra y Jorge Amor Ameal en conferencia de prensa. ¿Dónde está Riquelme?

Pero Boca no está para experimentos, Sr. Riquelme. Usted debería saberlo más que nadie. Ya lo intentaron con Sebastián Battaglia y no sucedió, al punto que lo despidieron en una estación de servicio post eliminación en Copa Libertadores. Ya hubo destrato con Miguel Ángel Russo, un hombre de la casa al que no le permitieron trabajar con sus maneras y sus tiempos.

Ahora, el 'Xeneize' va camino a un precipicio. El club necesita (y merece) a un entrenador de fútbol que esté a la altura, como los grandes que supo tener en tiempos anteriores. Porque imaginemos que el ciclo Ibarra no es bueno. ¿Qué hará la dirigencia? ¿Barajar y dar de nuevo con otro director técnico para 2023? ¿Subir a otro que también provenga de la Reserva?

Resulta difícil de comprender la destitución de Battaglia, puesto a que se da justo en el momento que mejor se encontraba el DT con sus dirigidos. Urgente24 apercibió que el 'Sebas' no estaba a la altura de un gigante del fútbol como lo es Boca Juniors. No aún. Hace falta más preparación.

Más allá de todo eso, ¿por qué echarlo de su cargo cuando no había un reemplazante claro? Muy poco profesional.

image.png Hubo Ibarra y Norberto 'Tito' Pompei en la práctica de fútbol de hoy (12/7). (Foto: Prensa Boca).

Juan Román Riquelme deberá tener muchísimo cuidado en sus futuras decisiones como vicepresidente. Los hinchas no merecen un club carente de proyectos y en donde los directores técnicos son las cabezas más fáciles de cortar. Hay que hacer autocrítica. Los de arriba deben realizarla.

El año que viene será la última Copa Libertadores de Román, antes de las elecciones de fines de 2023. Su sueño, y el de todo Boca, es conseguir la séptima, algo que se ha vuelto más una decepción que una ilusión en los últimos años.

El tiempo corre para Riquelme y toda su comisión directiva. Tic tac, tic tac, tic tac...

image.png Juan Román Riquelme abusa de los inerinatos: primero Battaglia, ahora Ibarra.

